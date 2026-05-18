【自由副刊．愛讀書】 《鵝之書》

《鵝之書》 李翊雲著，彭臨桂譯，聯經出版

李翊雲著，彭臨桂譯，聯經出版

華裔作家李翊雲（1972-）的小說《鵝之書》以回望視角，展開一段橫跨童年與成年之間的記憶敘事，剖析少女艾妮絲與法碧安之間錯綜複雜的共生友誼。故事視角投向戰後法國鄉間，講述在貧瘠的農村歲月裡，聰慧且帶有反叛色彩的法碧安主導了一場寫作計畫，由內向順從的艾妮絲代筆，加上成年男性德沃先生的推波助瀾，以艾妮絲為名出版的作品轟動一時。創作既成為他們逃離現實的途徑，也埋下日後分歧的伏線。隨著故事推進，艾妮絲在成名後遠離原鄉，法碧安則早逝於另一種命運之中，回憶與現實交錯，整體敘事帶有低迴的餘韻。作者描繪兩人之間既親密又帶有支配與依附的互動，語言中隱含操控與順從的微妙張力，亦呈現兩人跨越單純同性情誼的關係，既同頻共振又彼此牽制的宿命羈絆。小說家鋪陳角色內心的細部變化時，也在靜謐的筆調之中帶出深層的不安，將友情、創作與自我形塑交織成一段帶有寓意的成長故事。（鵝絨草）

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