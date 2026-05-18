【家庭plus．X碰到了Y】男人5不 老婆說不

圖／達志影像

文／吳娟瑜

5個男人在啤酒Bar喝著冰涼爽口的啤酒，不勝酒力的漢克，漲紅著臉，結結巴巴地吐出幾個髒字：「X，居然把我趕出家門……」坐在一旁的阿傑，布滿血絲的眼睛證明了熬夜趕案子的辛勞，他也努力把話講清楚：「為誰辛苦為誰忙？努力了一輩子，竟然也成了『前夫』，這是什麼意思？」

帶頭相邀的班頭也沒有被前妻留「家」察看，直接成了「前夫團」的一員，他異常冷靜，舉起玻璃大酒杯淺嘗即止，也是有苦難言地說：「我老爸當年比我還難搞，老媽還不是跟前跟後到現在，現在的女人真難伺候，我又沒外面的女人，錢都上繳了，還怪我對孩子沒耐心，我滑個手機，就像潑婦嚷嚷嚷……」

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5個大學同學，漢克、阿傑、班頭、水蛙、必勝每個月至少相聚一次，幾年下來，除了必勝，其他4位都是婚姻敗將，結婚十多年了，一個一個成為離婚後的前夫。

班頭說得好，他說：「前妻怪我心不在焉，整天服侍老板、客戶，就是不在乎她的感受。」漢克說：「我跟業代談生意，完全沒有要追她，老婆卻一口咬定我們有鬼，她才有鬼……」水蛙也跟著抱怨前妻只會要錢。必勝是5人中唯一一位沒有離婚的。

〈專家提點〉失望加絕望 老公變前夫

想起從前孩子小的時候，5個家庭各自開著車載著妻兒到郊外露營，河畔的嘻鬧、追逐、野炊，多麼有趣；如今，孩子都到青春期了，夫妻處不來，不是抱著枕頭到客廳睡，就是一腳被踢進「法庭見」。

男人變成「前夫」有5個「不」所導致：

第一個「不」，不參與家事和子女教養。第二個「不」，不拒絕損友的投資詐騙，金錢管理不當。第三個「不」，不戒除壞習慣，抽菸、喝酒、手機滑個不停等。第四個「不」，不停止藕斷絲連的關係，老婆看不到未來。第五個「不」，不好好聽老婆說話，跟不上老婆成長的速度。

前妻若不是失望透頂，甚至徹底絕望了，通常還不至於提議離婚，而這些前夫們自認吵吵鬧鬧，老婆還不至於「說到做到」。

殊不知現代女性，有工作能力、有娘家後盾，有生涯遠見，於是給過提醒、給過機會，老公還不知改善，那麼別怪她心狠手辣，說走就走了。

班頭在企業界是有名聲的鋼鐵人，帶領的業務大軍，所向無敵，已升到副總。但是談到前妻，他也一時英雄氣短，下定決心地說：「大家把前妻追回來吧！」

「沒這麼簡單，她都不肯回Line，還已讀不回。」「錢都談不攏，關係就回不去了。」「上週六去接孩子，她的臉非常地臭，怪我慢了10分鐘。」……七嘴八舌之間，醉醺醺的這群前夫仍然逞強。

「如果是我，我會循著老婆的需求，認真聽懂，並且找到行動方案去改進。」必勝是唯一還在婚姻圈內的男人，也是唯一沒喝醉的男人，可惜他在眼前東倒西歪的好友中，找不到聽眾。

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