【家庭plus．親子會客室】隱性孤單 孩子亮紅燈

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文／李廖潘子

最近閱讀《隱性孤單：孩子有事不說怎麼辦？》一書，才知道隱性孤單是指「外在看似有家人、有朋友，但內在其實是孤單的孩子。」

我在國小當志工，在校園常看見因為不善交友或交不到朋友，下課時總是自己一個人玩的「顯性孤單」學生；而「隱性孤單」學生則不易辨別，因為身邊總是有朋友相伴。

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在二年級當晨光閱讀志工時，班上有位女孩會私下再來問我問題，感覺是個被父母照顧很好的女孩，她父母是白領雙薪家庭，生了兩個女兒，她是老大；喜歡當導師的小幫手，常受讚賞，在班上有四、五個閨密。感覺她是喜歡在學校的生活。

她小五時，有一天看她眉頭上鎖，我詢問怎麼了，她說：「我也想像爸爸一樣聰明，但是我怎麼努力讀就是考不好，考不好爸爸就打我。妹妹隨便考就考很好。爸媽有妹妹就好了，我是多餘的。沒有人了解我這種心情，我好孤單，好想自殺。」我鼓勵她要把這些想法告訴媽媽，媽媽一定會幫她。

一個月之後遇見她，她臉上有笑容了。她真的跟媽媽講了想自殺的事情，媽媽嚇壞，趕緊和爸爸深談，爸爸知道事態嚴重，果真放手。

這女孩自小性情乖巧但不會讀書，因父親對她成績過度要求，讓她變成「隱性孤單」的女孩，幸好，在她最需要的時刻，母親能理解她。父母對孩子有所期待在所難免，但當孩子無法承受時，父母的理解與接納才是避免讓孩子走上悲劇的解方。

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