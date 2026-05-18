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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2026/05/18 05:30

圖／栗子圖／栗子

用餐人數：兩位

菜色說明：一鍋竹筍粥加上各式海鮮，再撒上芹菜末、蒜頭酥，配上香煎吳郭魚及甜鹹口味的醃小黃瓜，是炎炎夏日外子極喜歡的餐食。不僅視覺上澎湃誘人，口味清爽宜人，更是清冰箱式的懶人煮法。

外子說，公公生前從不吃粥，他說粥是給窮人吃的，他不願意當窮人，所以不吃粥。婆婆則不吃吳郭魚，說吳郭魚低賤，小時候吃怕了，所以家裡的餐桌鮮少出現粥食及吳郭魚。

繼前年婆婆仙逝後，公公也在今年初以91歲高壽壽終正寢，外子終成孤兒。喪禮時，叔叔期勉身為長子的外子：以後要撐起這個家，照顧好弟妹們。

沒想到一鍋竹筍海鮮粥，竟興起了外子的風木之思。而在天堂的公婆也不會想到，他們的媳婦竟給他們的兒子吃這樣的粥當一餐吧！（文、圖／栗子）

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