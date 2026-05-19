【藝術文化】NSO前進鳳凰城 攜手美洲原住民笛大師卡洛斯．納凱獻演《奇異恩典》

傳奇美洲原住民笛演奏家卡洛斯．納凱。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／鳳凰城報導〕NSO室內樂美國巡演第3站，於美西時間17日下午前進台積電亞利桑那州廠所在地的鳳凰城，此站獲台積電文教基金會邀請，國籍航空星宇也加入贊助，使這趟5月「台美人傳統週」的重要演出得以成行；文化總會知名的台灣市集，也帶著義美贊助的鳳梨酥以及超過10個文創與美食品牌快閃進駐，不僅撫慰了當地台人的思鄉情，連在地美國居民都在看表演、嘗美食與兌換伴手禮中，度過一個忙碌又開心的週日午後時光，可說是一次跨業相隨團結展現的台灣文化力。

鋼琴家嚴俊傑宇NSO室內樂組成的鋼琴五重奏，在鳳凰城教會演出大受歡迎。（記者凌美雪攝）

此站演出內容，也因葛萊美獎常客、傳奇美洲原住民笛演奏家卡洛斯．納凱（R. Carlos Nakai）的加入，而與其他各站大不相同。納凱擅長將傳統文化轉化為動態的藝術表達，更積極將美國笛帶入古典殿堂。這次他與NSO大提琴家連亦先共同演繹的《訴說的湖》，讓前來欣賞演出的鳳凰城愛樂高層，大讚大提琴家的表現非常傑出；而他與絃樂四重奏的給美洲原住民笛與室內樂版《奇異恩典》，更跨越了語言與文化差異，讓全場都觸動不已。鳳凰城愛樂多位高層都表示，希望未來有合作機會。

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台積電邀NSO前進鳳凰城，星宇航空跨業相隨送音樂家到美國，台灣文化外交大使「a-We」也變身音符亮相。左2起文總展覽部主任黃祥安、台積電文教基金會執行長許峻郎、NSO執行長郭玟岑。（記者凌美雪攝）

鳳凰城的演出場館是擁有600個席次的亞利桑那州鳳凰城教會，雖說是教堂，卻更像音樂廳，除具備優質音場，還有特別的凝聚力，因此，雖然鳳凰城愛樂廳最初曾爭取成為演出場館，但後來NSO決定在此演出。著傳統服飾進場的TBT泰武古謠傳唱，一如既往成為最吸睛的團隊，而下半場登台的鋼琴五重奏，接連演出陳可嘉新作《銀芒之野》以及蕭泰然《原住民組曲》，更獲得全場起立報以如雷掌聲。

專程為這場音樂會飛到鳳凰城的台積電文教基金會執行長許峻郎，受訪時表示，台積電隨著全球布局把台灣的藝文活動也帶到世界各地，因為台灣有非常豐富的文化力。他認為這次鳳凰城的模式是相當成功的策略，比如在教堂演出《奇異恩典》，特別容易引起美國觀眾共鳴，而這也是在鳳凰城工作的台灣人都熟悉的曲調。許峻郎說，台灣有一種特別的音色，希望未來能持續交流，讓世界更了解台灣。

【採訪側記】

做為多次直擊國內表演藝術團體海外巡演的記者，最大的感想是，「站上國際舞台」從來不是外界想像那樣，好像拿一筆文化部的補助就能順利走出去；更不是煙火似地一次出國演出，就能代表台灣文化力被看見。總是要經過一次又一次地出訪，逐步展延海外的關係網絡，加深國際對台灣文化的認識與喜愛。其中最讓人感動的是，在政府有限的補助裡，民間企業願意無私相挺，協助團隊解決海外演出資金的不足以及突發的各種挑戰。也可以說是政府帶頭，民間跨業相隨，團結展現了「文化力」的加乘效果。

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