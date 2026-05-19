【藝術文化】文化大使「a-We」領軍台灣品牌市集 鳳凰城擺攤圈粉老美

台灣市集文創小物吸引當地觀眾好奇心。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／鳳凰城報導〕自從去年文化部前進大阪關西世博推出吉祥物「a-We」爆紅後，「a-We」成為台灣文化外交「大使」，這次也變身「音符」亮相，超可愛的a-We徽章「鳳凰城限定版」3入組，讓現場觀眾愛不釋手，兌換後就馬上別在身上。

由於鳳凰城教會嚴禁現場販售，這次台灣市集改憑音樂會票券兌換自己喜愛的文創商品，包括阿美鳳梨果乾、NAY奈工藝坊的茄芷圖騰包、Indo玩皮工作坊的菱格紋皮製杯墊、木森的台灣印象好襪、印花樂的花布小書袋、小器生活的台灣特產水果玻璃杯、Goodzilla 好吉拉× 1982小時候的地瓜球拉、OR的油封野薑花小卷罐頭、新活水精選輯等，全被兌換一空。

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義美贊助大批鳳梨酥供現場品嘗，還有美國當地現做的珍珠奶茶、水果茶、台式涼麵與滷味，都是見者有分；1982小時候的夜市套圈圈更是大排長龍，不分老少都想一試身手，在地美國人開心地說，台灣夜市似乎很有趣，以後也想親自到台灣體驗。

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