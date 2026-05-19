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【藝術文化】《魔女宅急便》音樂劇交響樂版7月登台首演 5/21啟售

2026/05/19 05:30

山戶穗乃葉將第三度演出《魔女宅急便》中「琪琪」一角。（牛耳藝術提供）山戶穗乃葉將第三度演出《魔女宅急便》中「琪琪」一角。（牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由牛耳藝術MNA主辦的《魔女宅急便》音樂劇，將於今年盛夏首度登上台灣舞台。本劇獲得91歲日本國寶級作家角野榮子親自授權，並針對台灣巡演環境特別升級為「交響樂全新製作版」，於7月10日至8月2日，在台北國家戲劇院及台中國家歌劇院展開全球首演。門票將於5月21日中午12點在MNA售票網上全面啟售，喜愛經典文學與音樂劇的台灣觀眾不容錯過。

改編自角野榮子暖心作品的同名音樂劇，自2017年首演以來已在日本5度巡演，2026年適逢該製作10週年，將由70人的日本原裝團隊跨海來台。原著作家角野榮子表示，希望大家能帶著快樂的心情走進劇場，將身心徹底投入其中。導演岸本功喜則將原著視為心靈之書，期盼透過文字與劇場的結合，賦予人千變萬化的感悟與創造力，讓這部作品成為跨越世代的連結。

為了重現原作中扣人心弦的送貨飛行瞬間，演員將吊鋼絲飛行。飾演主角琪琪的新星山戶穗乃葉分享，為了展現魔法的優雅並與背景投影完美融合，飛行時需要極大的精神與核心力量去維持體態。她提到，雖然這項設計耗費精氣神，但她非常享受飛升那一刻的自由感。

此次巡演最特別的莫過於專為台灣國家級劇院空間打造的「交響樂製作版」。音樂總監小島良太實地探訪台北與台中兩地場館後，決定重新進行全劇管弦樂編曲，並集結東京與台北兩地的頂尖錄音團隊共同錄製。5月21日中午12點全面啟售，台北場將於7月10日起在國家戲劇院率先開演，台中場則自7月24日起在台中國家歌劇院接力登場。詳詢牛耳藝術MNA網。

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