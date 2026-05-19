【自由副刊．閱讀小說】 李敏勇／五一九夜空

圖◎阿尼默

◎李敏勇 圖◎阿尼默

每年，五一九這一天的夜晚，在福爾摩沙這個美麗之島的天空上方，他們都會前來聚集。

在雲影的隙縫，一些亡靈聚成星群，俯瞰著下方海域中的國度，這是他們生的地方。

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2024年，台灣倡議這一天為白色恐怖記憶日，凝視1949年被統治當局實施戒嚴的歷史，並記憶創傷。

但未及一年，就被當年實施戒嚴的政黨以多數在國會刪除了。

其實，這一天的記憶是無法抹滅的。

台灣的民主化並未真正走出新歷史。

每一年的這一天夜晚，台灣上空聚集的星星俯瞰著他們生前的國度。

記憶不分人間天上，一些在台灣戒嚴時期被政治窒息的人，成為星星在天空飄浮，在特別的日子仍然相聚。

獨立派或統一派消除了生前的芥蒂，他們都是國民黨戒嚴體制的受害者，只是基於各自的信念，因為有民主意識或社會意識，被牽連成叛亂犯。

在交談的兩顆星星是柏楊和柯旗化，他們正回顧當年在綠島時的記憶。

當年，柏楊強調他是民主派，對於統獨沒有執念，會尊重生活在台灣的人民自由抉擇；柯旗化強調台灣應該獨立，成為中國以外的國家。

解嚴，民主化了，台灣現實上獨立於中國之外，但糾葛並未解除。

柏楊和柯旗化仍然沒有改變信念。

「台灣已脫離監獄島的形象，但民主化的新秩序仍未形成。」柏楊以柯旗化著書《台灣監獄島》為註腳，這麼說。

他的《醜陋的中國人》這本書，對中國文化的自我批評，曾經在台灣，也在中國受到注目。這是在華人文化圈少有的自我批評，在常見的中國文化如何禮義廉恥的夸言中，十分難得。

小說家李喬也有《台灣人的醜陋面》反思自己，更早的是一位美國作家的《醜陋的美國人》，也有日本作家的《醜陋的日本人》。

大概這就是自我批評吧！

「中國的民主化那麼困難嗎？」柯旗化問柏楊。

「詭辯在中國文化裡就像鬼魅，在悠久的歷史裡形成言語條件的魔性，名實不一。騙與辯互容成為某種習性，騙人也騙自己。」

柏楊這麼回應。

遠遠看到陳映真的星星飄過來了，他來到柯旗化和柏楊旁邊。

1980年代已去了中國北京，並亡故於他思慕的中國，陳映真成為遠方的來人。

當年，在綠島時，陳映真認為台獨派應該和共產黨派聯合對抗國民黨。

後來，他去中國。

「嗨，大頭仔！」有聲音向他招呼。聲音在較遠的一方，他們是左派同志。

大頭仔是當年朋友們對人高馬大陳映真的暱稱，當年他身邊的朋友大多這樣叫他。

「怎麼樣，中國的發展你看還好嗎？」

當年反對美帝的陳映真對中國的走資化不知感覺如何？還像六四天安門事件發生時的「愛著較慘死」這一句尷尬的台詞嗎？

這是昔日他回應一位詩人的話語。

他向柯旗化打招呼，也對柏楊笑著。

當年，在綠島他們曾經對台灣前途有不一樣的看法。

同樣是政治犯，但三個人的政治態度並不一樣。

比起柯旗化，陳映真晚了許多年才被關在綠島，比起柏楊也晚了許久。

當年，柏楊是因為1968年年初，在代編《中華日報》家庭版刊載的大力水手漫畫，譯述一對父子在荒島建立一個王國。被認為侮辱蔣介石而被處刑十年。

而陳映真的民主台灣聯盟案是1968年7月，因聚眾閱讀馬列主義書刊，與一群「民主台灣聯盟」青年被捕，正是全球學生運動反美的浪潮。

當年法國巴黎大學的學潮蔓延全球，以反美國介入越戰為焦點，一些嬉皮大學青年崇拜毛澤東，嗜讀《毛語錄》。

一些進步青年在民主國家掀風作浪，瓊．拜雅的一首歌謠〈Donna Donna〉本是猶太人浩劫的吟唱之歌，被傳頌歌唱。切．格瓦拉在古巴參與革命的行止被捧為英雄。

後來這些嬉皮成為雅痞，牛仔褲換成西裝，許多成了20世紀末西方國家領導人。即使仍有左派色彩，也在民主社會主義的陣營，與保守派競爭，擺脫革命青年的樣子。

陳映真執著於共產黨中國，他的社會主義意識被包含在民族主義的框架，反美國帝國主義的情緒被涵容在中華民族主義的框架。

這是1960年代的某種潮流，反映在戰後世代以反美國介入越戰為名，其實是自由世界的某種青春過敏性燥熱。

陳映真是戰中世代，少小時期也學了日語的一代人。

據說，他和駐台的一位日本記者，恰巧是同情赤軍連的激進左派，以反美帝的口號裝飾他們的青春。

在黨國資本主義體制，附翼於美國反共陣營的政治氛圍激發他的反抗心。

六八革命時期，從法國巴黎大學燃起的全球學生運動是戰後嬰兒潮世代的政治成年禮，在自由的國度成長的青年們，勇於自我批評，對二戰後的保守主義政權反感、崇拜毛澤東，視中國的共產革命更甚於蘇聯革命。

台灣的反共體制成為反叛對象。陳映真以美國為帝國主義，中國國民黨被視為革命對象，尋求連結新中國，解放台灣。

陳映真成為中國國民黨的政治犯，與一些主張台灣獨立的政治犯一起被關在綠島，另有一些政治犯只是異議分子，或只是有一些意見的讀書人，甚至只是看了一些中國國民黨認為不該看的書的人。

戒嚴時期的台灣，一些進步分子都被打成叛亂犯。

陳映真的讀者應該在台灣而非中國，他去中國並死於中國。他視為社會主義祖國的他方，隔著海峽與台灣已形成不同的國家。

1990年代就頻繁往返中國與台灣的陳映真，2006年就移居北京，並選擇在那裡病逝，是2016年。

之前，1989年，中國北京發生的六四天安門事件，並不改他親共的政治立場，當年他還率團訪問中國，並與中國國家主席江澤民會面。

柯旗化於2002年年初病逝。

柏楊亡故是2008年4月。

當年，在綠島的政治犯同學如今在天上成為亡靈俯瞰台灣。

如今，他們都是亡靈，每年五一九這一天都會聚集在台灣的上空。

柏楊說他已是台灣人，他的名字被鐫刻在綠島人權園區的紀念碑，和柯旗化、陳映真一樣被記憶。

柏楊隨中國國民黨從中國流亡到台灣，是一位自由作家，他的人生歷盡滄桑，在台灣民主化時代受到敬重。

在台灣的夜空，一些被時代窒息的亡靈俯看印記他們人生的島嶼，從北到南的燈火裝飾著夜晚的城鄉，移動的燈光是鐵路公路車輛南來北往的動向。活絡的生活樣貌映照人造的光亮，克服了夜暗的視野障礙。

民主化後的轉型正義復活了他們的名字。

在悲情之島也是希望之島的台灣上空，每一年五一九的夜晚他們群集，俯瞰著他們生命的形跡。

他們像一顆顆星星，也像一雙雙眼睛。

他們俯瞰著在民主化之路追尋國家正常化的台灣。●

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