【自由副刊．一期一會】 劉梓潔／芙洛優與派昔克

◎劉梓潔

◎劉梓潔

駐村期間遇到了愛荷華大學的年度盛事：「返校日」（Homecoming），畢業校友以系所或社團為單位組隊扮裝遊行，沿街分送糖果和紀念品，管樂隊與啦啦隊更是卯足勁，各種花式隊形不輸國慶遊行。我站在街角看熱鬧，收到了各種零食，還有一支牙刷（大概是牙醫系？）。然後這些畢業數年或數十年、穿著舊款系服的中老年人，牽著他們的小孩與孫子，湧進主街的芙洛優（foroyo）專賣店和北邊的派昔克（Pieshake）餐廳，像某種儀式。

芙洛優是冷凍優格（frozen yogurt）的簡稱，說穿了就是打著健康名義吃霜淇淋感覺不那麼罪惡。少女風的明亮店面其實不大，那一條自選式自助吧檯，也不過是台灣吃到飽餐廳的飲料吧規格，但優格口味經常變化，配料也時有讓少女心噴發的草莓藍莓覆盆莓，恐怕是三個月裡我和作家們造訪最多次的店家，也各自形成一套自選配方。

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返校日在初秋，我壓了剛推出的香料南瓜口味，配上迷你起司蛋糕，融入一桌桌的校友家庭聚會裡。我是對母校沒什麼歸屬與認同的邊緣人，但會不會有一日，我會帶著孫輩回到這座大學城，帶他們自製出一杯色彩繽紛的芙洛優，說阿婆以前最愛吃這個呢？

派昔克就不裝健康了，把派和香草冰淇淋打成奶昔，罪惡至極。我怕吃第二次之後就會上癮，因此只吃了一次，但從此念念不忘。創立於1948年的Hamburg Inn No.2餐廳，賣漢堡和派昔克，賣到連總統候選人都要來拜票。我以為台灣人的珍珠加奶茶已夠實驗，沒想到一整片蘋果派加上一大球香草冰淇淋打在一起如此驚奇。送上桌時，會是一杯完整的玻璃杯加上一個雪克杯，雪克杯裡約還有半杯。像台灣的現打果汁攤老闆會叫你現場喝掉半杯他再倒滿那樣。

吃的時候要湯匙和吸管並用，一口會同時吃進蘋果餡、打碎的派皮和香草冰沙。那天是創意寫作碩士班的印度新銳作家蒂梵希與她男友蓋迪帶我去的，他們像台灣人看外國人第一次吃臭豆腐那樣的表情看著我，「會覺得很混亂但又很好吃對吧？！」我深表贊同，希望人生也是如此。●

■【一期一會】隔週週二見刊。

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