【自由副刊】 毓秀／擠火車

◎毓秀

◎毓秀

外孫去年暑假本計畫和朋友花一星期坐火車環島，但屏東到台東的南迴段卻因大雨滑坡而取消。

結果，他們只環了半圈，他老嚷嚷：「唉唷，我的藍皮解憂號啦！」

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我問他那是什麼，他興沖沖上網找照片給我看。

我一看：「唉唷，這是你阿嬤我年輕時的阿公級火車嘛！」

我講起自己只有四十幾公斤的那年代，和哥姊們過年過節回頭份老家時，就得坐這火車，當時，他舅公把苖條的我舉過頭，我就從窗戶爬進火車，他再遞行李讓我占位，他們上車後也就能有位置坐。

外孫們把坐這種沒冷氣開窗戶吹風的火車看做懷舊的浪漫，但我們那時候，這種火車是擠到連站的地方都沒有，甚至坐位前的一點點空間都能擠人，個子小一點的，有時可能會雙腳懸空讓人潮夾著移動。

外孫質疑：「真的假的？聽起來像印度掛滿人的火車？」

唉唷，要怎麼講給孩子聽，我們的確也是篳路襤褸一步一腳印走過來的？●

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