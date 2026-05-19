【家庭plus．職場多瑙河】老闆體諒 員工更賣力

圖／達志影像

文／純溪

當我看到「家有12歲以下兒童可減1小時工時」的新聞時，手指忍不住停在螢幕上點了個讚。那一瞬間，心裡像被什麼輕輕觸動，一道溫暖的光，悄悄把我帶回多年前那段忙亂卻柔軟的時光。

那時候，孩子還小，哭聲時而細碎，時而響亮，像一場沒有指揮的雷雨交響。白天，我在公司裡打轉，像一顆不停旋轉的陀螺；夜晚回到家，則瞬間換上另一種身分──餵飯、洗澡、哄睡、講故事，還要在一地零碎與疲憊中，替生活收拾出一點秩序。日子被切割成一段段細小的片刻，工作不能鬆手，家庭更不能失守，有時累到心裡暗暗發笑：如果時間能長出幾條腿，該有多好。

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年輕時的願望其實很簡單──有份穩定的工作，孩子平安長大就好。但現實總帶點調皮，時間像個吝嗇的管家，把每一分每一秒都緊緊攥在手裡。那幾年，我的生活像一場日復一日的接力賽：送孩子、趕上班、拚工作、再趕著接孩子回家。奔跑之中，連喘息都顯得奢侈。

直到有一天，老闆把我叫進辦公室。他的語氣平靜得像在談天氣，卻說出一段讓人記一輩子的話：「如果家裡忙，你每天可以早半小時下班。」

半小時。那聽起來不過是時間長河裡的一小滴水，卻在那個當下，像一顆溫熱的糖，慢慢在心裡化開。對一個心繫孩子、手忙腳亂的父母來說，那不是減少的工時，而是一口可以好好呼吸的空氣，是在生活崩塌之前，多出來的一點緩衝與餘地。

從那天起，我總能早一點踏進家門。孩子還醒著，我能替他擦去眼淚，聽他說完那段白天沒說出口的委屈；飯菜還熱著，生活也不再那麼匆忙。那半小時，讓日子不再只是趕路，而開始有了溫度。

也正因如此，我在工作上更不敢鬆懈。不是被規定推著走，而是心裡多了一份想回報的念頭。該完成的事，我總是提早規畫、準時交付；該承擔的責任，也從不推託。時間沒有變多，但心卻變得踏實。偶爾老闆笑著說：「有你這樣的員工，真值得。」我聽了只是笑，卻明白那份值得，其實來自彼此之間一點點不說破的體諒。

後來，孩子慢慢長大，我也走到退休的那一天。回頭看，那些加班的疲累、奔波的狼狽，竟都模糊了；反而是那句輕輕的話，始終清晰──「你可以早半小時回家。」

原來，一個人願意留下，不只是因為制度完善、規則嚴謹，而是因為在某個最需要的時刻，被理解過、被照顧過。那一點點人性的溫度，像冬日裡的一盞燈，或許不耀眼，卻足以讓人記一輩子。

而我始終覺得自己很幸運。在最忙亂、最需要幫一把的時候，遇見了一位願意多給半小時的老闆。那半小時，縫補的不只是時間的裂縫，也悄悄縫起了一個家庭的從容與安穩。

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