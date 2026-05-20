「519黑臉行動」找回消失的她們 紀念威權下受難女性

「找回消失的她們 黑臉行動」行動劇伴隨演員撒下漫天紅紙揭開序幕。（記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由辜寬敏基金會等50個民間組織共同發起的「找回消失的她們 黑臉行動」，昨（19）日下午2時在中正紀念堂堂體前廣場舉行。由於立法院先前將「519白色恐怖記憶日」抹除，引發民間團體不滿，主辦單位集結約30位舞者與演員，在象徵威權印記的廣場上集會，透過將臉部塗黑的行為藝術與現場行動劇，具象化白色恐怖的歷史創傷，藉此紀念過往在威權統治下受難的勇敢女性。

舞者身穿黑衣、塗上「恐懼的黑臉」象徵無法抹滅的黑歷史。（記者胡舜翔攝）

昨日行動劇將觀眾帶回台灣宣布戒嚴的首日，伴隨漫天撒下的紅紙揭開序幕。劇中重現祕密警察在路上隨機抓人、盤查身分證，並調查潘英雪與相關人等的恐怖氛圍。飾演潘英雪的演員在劇中從一開始的自由舞動，隨著情節推進逐漸露出恐懼神色，最後將臉都塗成黑色，對著親人高喊：「免驚！我已經變妝了。」潘英雪的父親潘木枝醫師生前是名仁醫，而潘英雪在歷經父親遭槍決與自身受難的煎熬後，因過度恐懼而將臉塗黑變妝，這份「恐懼的黑臉」不僅象徵無法抹滅的黑歷史，也代表打開威權統治壓迫的黑箱與黑暗。

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主辦單位亦發表「黑臉行動宣言」指出，在台灣追求轉型正義的路上，有一群女性的身影與故事長期被消除與漠視。這些女性包括女性政治受難者、受難者的妻子、手足與女兒。她們在國民黨黨國暴力與父權體制的壓迫下，所遭遇和承受的苦難不少於男性。她們日日夜夜活在親人遭逮捕、槍決與失蹤的創傷中，恐懼讓她們選擇沉默；而在面對社會排斥時，仍努力維持家庭生計、撫養子女，其生命軌跡深刻反映了威權政府對政治異議者的鎮壓，更蔓延至好幾個世代，造成台灣民眾懼怕公共參與。

除了潘木枝醫師的家庭案例，受難者家屬黃溫恭醫師之女黃春蘭亦出席發表沉痛短講，以自身經歷做為見證。

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