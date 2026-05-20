朱團攜手北藝中心「擊思藍盒子」 翻轉劇場聲響想像

擊樂演奏家巫欣璇。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕甫結束第12屆台灣國際打擊樂節（TIPC）的朱宗慶打擊樂團，持續以「共好」做為推動台灣擊樂發展的重要核心，由朱團創辦人暨藝術總監朱宗慶首度攜手北藝中心推出全新計畫「擊思藍盒子」，於昨（19）日宣布展開，擔任總策畫的朱宗慶表示，計畫適逢朱宗慶打擊樂團成立40週年，企圖嘗試打破音樂會與劇場邊界，預計於7月推出2檔節目，分別是《房間裡的大象》與《模擬遊戲》，期望透過北藝中心藍盒子的靈活空間與打擊樂的動能，翻轉大眾的觀演想像。

擊樂演奏家謝孟甫。（北藝中心提供）

北藝中心董事長王文儀致詞時表示，藍盒子空間具有獨特的聲響特性，其低音與迴響都會被放大，演出細節也將毫無保留呈現，對演出者而言是極大的挑戰。她非常期待這次「擊樂」與「藍盒子」的集結。總策畫朱宗慶亦說明，這是一次世界上少見、具重量的嘗試，希望用新的方式把台灣新世代年輕藝術家的能量展現給大家。

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將於7月18日、19日登場的《房間裡的大象》，由旅歐演奏家謝孟甫以魯迅小說《狂人日記》為靈感，打造結合打擊樂、電子音樂、戲劇與影像的多媒體音樂劇場，特別的是，作品將麻將碰撞、進食咀嚼、物件摩擦等日常聲音異化為令人不安的節奏，並在環繞觀眾席的多聲道音場中穿梭，帶領觀眾走入關於清醒與集體暴力的聲音劇場；視覺設計則運用書法與京劇臉譜元素，透過光影切割現實與夢境。

將於7月25日、26日亮相的《模擬遊戲》，為北藝中心委製，由史特拉斯堡打擊樂團首位華人成員巫欣璇與馬戲藝術家葉時廷攜手合作。作品跨越擊樂與馬戲的藝術邊界，透過打擊樂、物件操演與肢體劇場交織，打造感官實驗；導演方意如在舞台上加入具備精密機關的裝置人偶，與表演者互動，模糊控制與被控制之間的界線，融合在地文化感知與歐洲當代藝術語彙，將引領觀眾重新思考觀看方式。詳詢OPENTIX網站。

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