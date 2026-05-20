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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．姊姊妹妹向前走】做喜歡的事 亮起來

2026/05/20 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／織嫚

小時候，吃完晚餐，我常跟著媽媽到附近的國小操場。操場邊亮著幾盞昏黃的路燈，一群媽媽們圍成一圈，跳著吉魯巴、恰恰，還有一些我叫不出名字的民謠舞曲。我坐在長椅上，看著媽媽的裙擺一甩一甩，笑得像風一樣輕。

那時爸爸其實不太習慣她跳舞，總覺得那不是「正經媽媽」該做的事。但媽媽總是笑笑地綁好頭髮，照樣出門。那是一段只屬於她的快樂，而她跳舞的背影，比任何解釋都還要堅定。

後來，她忙著上班、照顧一家人，跳舞的日子就這樣停了下來。那時的我以為，她已經把那段輕盈的時光收進抽屜，再也沒有打算打開。

直到最近一次回娘家，我看到她穿著亮黃色的運動服，還特別噴了點香水，正準備出門。

「媽，妳要去哪裡？」我問。她笑得像藏了什麼喜事似地說：「去運動啊！柔力球啦，很好玩。」

原來她報名了社區的運動課程，每週固定上課。一群婆婆媽媽在活動中心集合，邊揮球邊跳舞，邊聊天邊笑。她一次也沒缺席，風雨無阻，像是重新找回那道塵封已久的小小亮光。

有一次，我在家看見她準備出門，小女兒抬頭看著她，驚訝地問：「阿媽怎麼穿這麼漂亮？是要去約會嗎？」媽媽笑彎了腰，一邊穿鞋一邊說：「阿媽要去跳舞啊！跳舞就要美美的。」

那一刻我忽然明白──媽媽不是去運動，她是在把自己的心情再次跳亮。

從小，媽媽就常對我說：「找到一件自己喜歡的事，然後把它做到最好，就是一件幸福的事。」以前的我不太懂，只當做一句溫柔的叮嚀。

直到現在，看見她眼裡那道重新亮起的光，我才真的明白了。原來，不論年紀多大，只要還願意為喜歡的事情盛裝出門、隨著音樂擺動，就不會老去；只要還記得自己的節奏，人生就還會繼續發亮。

而我很慶幸，小女兒眼中的阿媽，是這樣自信而發光的模樣。也希望有一天，她也能像阿媽一樣，勇敢地為喜歡的事情發光。

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