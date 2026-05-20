自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】我們活在故事裡

2026/05/20 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／呂政達

日本作家杉井光的推理小說《世界上最透明的故事》，寫一位推理小說家的私生子想要尋找父親的遺稿，最後讀者跟著情節發展，才發現手邊讀的這本小說，就是在尋找的遺稿。

這本小說證明實體紙本書的價值，在裝訂、透光的頁面都藏著最後能夠恍然大悟的伏筆。總讓我想起兒子小學時代的筆記簿留下的手印和髒污，頁面空白的塗鴉，有時比文本更具有意義。

小說的命題是，當你以為正在讀的是某個人的作品，而其實你也被寫進了這個故事。

譬如心理學裡有一種「自我民族誌」的研究方法，就是以人類學田野紀錄的方式寫自己的故事，以自我為對象，記載主觀的感受、分析個人的經驗，反思我們在社會文化脈絡中的角色，很像我這個作者把「我」也寫進故事，我就曾想用「自我民族誌」寫我兒子，但是，一方面想客觀如實，做為一個父親，卻又掉進了主觀的情感。

其實，不管哪種方式，用繪畫、照片、錄音或者書寫，建議父母親從孩子小時，就建立一套孩子的完整紀錄，來自父母的主觀和客觀，日後能讓孩子知道他為何變成這樣一個人，將來，這會是送給孩子最好的禮物。我們隔著代間記錄下來的，在回顧中可能會讓將來的孩子有一天了解，當他成家生子後，他將要經歷的是父母曾經經歷，並試圖要告訴他的。

當我們因為孩子感到挫折失望的時候，回顧這些記事能夠讓我們心情穩定下來。我們曾經共同擁有的美好心情，不能被當前一時的衝突全盤抹煞。

我曾想完整收藏兒子從小到大的聯絡簿，從托兒所、安親班到小學和中學，許多的細節，多年後再去翻閱，我們其實是在和遺忘比賽，像那一年老師寫道兒子的球鞋破了，要再買一雙，那是兒子身高一直長上去的關鍵。甚至「兒子今天在學校把大便拉在褲子上，請爸媽明天多準備一條褲子。」機構時期的聯絡簿，勾起我下班後去大賣場買褲子，卻不知道兒子尺寸的往事。「那個中午午睡一直睡，沒有參加上課」一句話，我就想起那年兒子在青春期的多少未眠夜。

我們的生命，是這些芝麻小事串連起來的軌跡，或者，那本許久沒有被翻閱的日記，造就一個人現在的性格，確實就是這樣，推理小說總是讓你忽略了某一頁早就寫下的伏筆。寧可，我不要把兒子當成一本推理小說，在許多線索中試圖理出關於兒子生命的真相，我想繼續和兒子活在故事裡，不要急著翻到最後一頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中