【家庭plus．一人一故事】我們活在故事裡

圖／豆寶

文／呂政達

日本作家杉井光的推理小說《世界上最透明的故事》，寫一位推理小說家的私生子想要尋找父親的遺稿，最後讀者跟著情節發展，才發現手邊讀的這本小說，就是在尋找的遺稿。

這本小說證明實體紙本書的價值，在裝訂、透光的頁面都藏著最後能夠恍然大悟的伏筆。總讓我想起兒子小學時代的筆記簿留下的手印和髒污，頁面空白的塗鴉，有時比文本更具有意義。

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小說的命題是，當你以為正在讀的是某個人的作品，而其實你也被寫進了這個故事。

譬如心理學裡有一種「自我民族誌」的研究方法，就是以人類學田野紀錄的方式寫自己的故事，以自我為對象，記載主觀的感受、分析個人的經驗，反思我們在社會文化脈絡中的角色，很像我這個作者把「我」也寫進故事，我就曾想用「自我民族誌」寫我兒子，但是，一方面想客觀如實，做為一個父親，卻又掉進了主觀的情感。

其實，不管哪種方式，用繪畫、照片、錄音或者書寫，建議父母親從孩子小時，就建立一套孩子的完整紀錄，來自父母的主觀和客觀，日後能讓孩子知道他為何變成這樣一個人，將來，這會是送給孩子最好的禮物。我們隔著代間記錄下來的，在回顧中可能會讓將來的孩子有一天了解，當他成家生子後，他將要經歷的是父母曾經經歷，並試圖要告訴他的。

當我們因為孩子感到挫折失望的時候，回顧這些記事能夠讓我們心情穩定下來。我們曾經共同擁有的美好心情，不能被當前一時的衝突全盤抹煞。

我曾想完整收藏兒子從小到大的聯絡簿，從托兒所、安親班到小學和中學，許多的細節，多年後再去翻閱，我們其實是在和遺忘比賽，像那一年老師寫道兒子的球鞋破了，要再買一雙，那是兒子身高一直長上去的關鍵。甚至「兒子今天在學校把大便拉在褲子上，請爸媽明天多準備一條褲子。」機構時期的聯絡簿，勾起我下班後去大賣場買褲子，卻不知道兒子尺寸的往事。「那個中午午睡一直睡，沒有參加上課」一句話，我就想起那年兒子在青春期的多少未眠夜。

我們的生命，是這些芝麻小事串連起來的軌跡，或者，那本許久沒有被翻閱的日記，造就一個人現在的性格，確實就是這樣，推理小說總是讓你忽略了某一頁早就寫下的伏筆。寧可，我不要把兒子當成一本推理小說，在許多線索中試圖理出關於兒子生命的真相，我想繼續和兒子活在故事裡，不要急著翻到最後一頁。

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