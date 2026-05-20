【自由副刊】宇文正／往事只能回味

圖◎黃子欽

◎宇文正 圖◎黃子欽

出版界有幾位能幹又美麗的總編輯，曾文娟是其中我最熟稔的，曾結伴旅行，又都喜歡唱歌。我與文娟尚未熟識前便曾聽她東吳校友說起，文娟大學期間在圖書館打工，常有仰慕者趁借書還書時夾帶書信給她。原來我從前的哥們老說「後悔年輕時不用功，整天跑圖書館」就是這麼回事啊。

文娟說一上大學就決定經濟自主，大一在圖書館打工，大二以後就到出版社工作。

請繼續往下閱讀...

這「五年級點唱機」系列，文娟點的是〈往事只能回味〉（林煌坤作詞，劉家昌作曲）。

「是回味在圖書館收一堆情書的往事嗎？」

文娟笑說：「有收，但沒有一堆！這是我爸爸很愛唱的一首歌。」

〈往事只能回味〉是七〇年代尤雅主唱紅透半邊天的歌。據說尤雅十六歲在飯店餐廳駐唱，劉家昌聽到她的嗓音驚為天人，衝到後台問她：「要不要當歌星？」她和劉家昌的第一張合約，是用飯店的餐巾紙寫下，一時傳為美談。

1967年出生的曾文娟，那時還沒上小學。「我們家有一台黑膠唱機，常看到爸爸放唱片。青山的〈落花流水〉、康弘〈美麗的星晴天〉，我爸都常聽，最朗朗上口的就是這首〈往事只能回味〉。」

曾文娟的父親，民國18年生，從小喜歡讀書、畫畫，然而五歲喪母，九歲喪父，在那動盪的時代裡，在爺爺身邊念到初中畢業便選擇了離家從軍，隨軍來台後，念過政工幹校，政戰美術系畢業。上校退伍後，辦過畫展，也教過繪畫。他懂生活情趣，喜歡新鮮的事物。軍人的薪水不高，可是他會買美麗的咖啡杯泡咖啡喝，買牛排刀叉「假裝」吃西餐，喜歡講英文卻英文不好的他，家裡卻會接待傳教士。有時收到遠方寄來的巧克力，寫著英文地址，文娟兄妹嘖嘖稱奇，父親那樣的英文居然也能交外國朋友。

「我爸爸是一個超級熱情的人，我非常想念他，如果我的身上也有些開朗和積極的個性，我想那都是受爸爸影響。他學習心很強，一天二十四小時根本不夠用。我哥哥嫂嫂出國念書，生了小孩，是我爸爸飛過去給嫂嫂坐月子。他常說一句話：『我除了生小孩不會，什麼都會。』家裡種很多花，曇花要開了，他會把花移到室內，叮嚀我們來看曇花一現。他種葡萄，還會自己釀葡萄酒。我長期在出版社工作，婚後有些書搬回娘家。下次回家，我爸就跟我說，我最近熬夜看了你帶回來全套的《德川家康》，真是太好看了。」

他退休後搬回中壢的眷村，有人想跟他學畫，他索性開起了繪畫班，免費教學。「從幼稚園到成人，只要想畫畫，自備一張小板凳，帶一個畫板，每週固定時間到我家院子裡，我爸提供畫紙，出題目給他們畫，一個一個幫他們看怎麼畫，怎麼改，還在文化中心幫大家安排畫展。甚至曾有位日本年輕人想學國畫，輾轉被介紹來我家，我爸媽就讓他住了兩個月，他付一點食宿費用，我媽媽煮三餐給他吃，我爸免費教他國畫。」

每年過年，一堆大人小孩，在文娟家院子裡玩「十點半」、「梭哈」。誰五十大壽、六十大壽了，院子裡擺上餐桌，鄰居每家帶一道菜就辦起了慶生會。黑膠唱機一圈一圈流轉著，時光一逝永不回，往事只能回味，憶童年時竹馬青梅，兩小無猜日夜相隨……文娟想起爸爸，就想起這清脆甜美的歌聲，想起眷村院子裡永遠溫暖的氣味。

那是中壢陸光六村。每個眷村都有個廣場，平日孩子們在廣場上打球，過年過節就在廣場放電影，辦聯歡晚會。「我從小就喜歡唱歌，村裡的人都知道的，聯歡晚會就讓我上台表演。他們叫我小鳳飛飛，她的歌我都會唱。」

文娟小時候還參加過五燈獎，唱〈長白山上〉，爸爸媽媽陪著她上台北參加甄選，雖然沒有錄取，但也進了電視台，見了世面。看到台北小孩的服裝打扮，了解了什麼是城鄉差距，這經驗還是非常好玩、珍貴的。

我說：「難怪你上台從來不緊張。」文娟可是文藝雅集「就是天團」台柱之一。

「那是因為我爸爸從小對我的教育只有鼓勵。有時寫了文章給他看，他都說『寫得真好！』他誇獎人的時候總是用最高級的讚美，長大了會懷疑：我真的有這麼好嗎？跟別人比，好像還是有距離的吧，可是對我爸來說，我做的都很好。」

是父親的溫暖、信任，給了文娟面對一切磨難恐懼的勇氣。

文娟的高中生活原是神采飛揚的。她愛唱歌，一進中壢高中就被選上合唱團還曾擔任指揮。學校音樂節，她年年都經過競爭激烈的徵選上台表演，有時跟同學組二重唱、三重唱，有時獨唱。包美聖的〈小茉莉〉、胡德夫〈牛背上的小孩〉、林慧萍〈白紗窗的女孩〉都唱過。學長中有後來成為知名音樂人的何厚華，〈匯流〉（何厚華作詞，吳田州作曲）是他在壢中時所做的一首歌，交由文娟和一位同學上台二重唱。當年何厚華是「壢青社」社長，大家一起編校刊、唱在一起，玩在一塊，她好懷念那段天真歡快的時光。然而高三快聯考前，文娟生命裡裂出一道驚險痛苦的坎。

「那一天，距離我生日只有六天。那是寒冷的一月裡、難得有陽光的日子，因為第二天要考歷史，我跟一位同學傍晚留在教室想把書讀完，突然闖進一個男生……」文娟至今仍記得他的長相，個子很小很瘦，戴著黑框眼鏡，對她們喊著：「不准動！」還拿出小刀，把她們的手綑綁起來，因為學校制服有繫領帶，那人就拉著她倆的領帶，走到後邊操場的樹林裡，喝令她們坐下，同學趁那人不注意踢他一腳，兩個女孩在混亂中踉踉蹌蹌地逃跑又跌倒，文娟脖子被領帶勒住，她覺得自己呼吸困難，說「我快死掉了」，那人大約對可能弄出人命也緊張起來，丟下她們就跑了。女孩們奔到校門口求救，校警震驚，拿著獵槍去尋。這事第二天在學校引起重視，教官將全校學生集合在操場，告知以後五點前一定要離校，並加強校警巡邏保護學生的安全。當時所有師長和班上同學全嚇壞了，全班抱頭痛哭，老師們看到文娟頸上和手腕上的勒痕，一邊為她用舒緩油按摩，一邊掉眼淚。過幾天，同學們為文娟慶生，安慰她從恐怖裡活下來。

然而那性命交關的驚恐，不是立刻就能撫平的。從那日起，每到傍晚時分，文娟便感到恐懼襲來，不敢留學校念書，在家也不安穩。聯考在即，爸媽為她安排換個環境，住到台北朋友家去，那家有個念建中的孩子，功課不懂也有人可問。可她的心終究無法安定下來，聯考考得一塌糊塗，但她不想增加父母的負擔，後來考上東吳中文夜間部，就去念了。「上大學後，我家搬到板橋，每晚下課，因為爸媽知道我會害怕，會輪流牽著我們家的狼狗來公車站接我。」

「妳不會想重考嗎？」文娟念中壢高中，功課不錯，因在校表現優異，畢業時還了得三大功獎，對上大學有滿滿的憧憬。但聯考前受到那麼大的刺激，考試失常是可想而知的，想來總是可惜。但文娟一點都不遺憾。她考大學的同年，弟弟考上建中，哥哥已在國立藝專（今國立台灣藝術大學）就讀。想到父親微薄的薪水，要負擔三個孩子的學費，哥哥承襲父親衣缽學習繪畫藝術，在外租屋、顏料畫紙等需要花錢。弟弟聰明，初中念的是私立學校，更要好好培養。文娟念夜大，白天可全職工作，她反而覺得是件幸運的事。她很自豪：「我是我們家第一個過年可以發紅包給全家人的小孩。」

夜間部在市區，交通方便，師資完全不遜於日間部，文娟決心更要好好讀書，大一就拿獎學金，並在圖書館打工，處理借還書和排書上架。大二經學長介紹，應徵上五南出版公司編輯校對的兼職工作，工作中，她發現自己非常喜歡編輯這一行。那年代的編輯，除了校對、文字能力等等基本功，還要畫描圖紙，設計版型和封面，她勤勉學習，得到主管的賞識，恨不得把所有編輯功力都教給她。在那裡，她得到扎實的訓練。大學未畢業，她就已經得到一份正職的工作，在洪建全基金會的出版中心擔任編輯，比同儕都更早展開職涯，在編輯的路上，開闢自己的天空。1989年她畢業那年，就升任為出版中心的主任，在基金會六年裡陸續編輯過許倬雲、傅佩榮、簡宛、徐木蘭等人的作品，啟發她日後開發華文作家作品的奠基。我寫的《庖廚食光》就是文娟擔任遠流總編輯邀請我出書的，得到2014年開卷年度美好生活書獎。

人生禍福相倚，文娟回首來時路，也許那隱隱的恐懼並未完全消弭，卻更懂得了歷劫後的幸運，對一路的貴人充滿感謝，也為活著的每一天盡心盡力。父親已逝世八年，但文娟知道，爸爸始終會鼓勵著她，永遠會對她說：「小妹子，妳做得真好！」●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法