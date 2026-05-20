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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】羅婷／斷崖式衰老

2026/05/20 05:30

◎羅婷◎羅婷

◎羅婷

三十五歲後，每晚擦保養品後多了例行公事──看著鏡子點名：黑眼圈、左眼細紋、右頰法令紋；好，今天加入了一顆痘痘，鼻翼下方，要趕緊消滅，現在痘疤淡得慢。

不是幻想青春永駐。而是讀到文章說，老化的過程，不是線性，是某個時間點忽然地老了，俗稱斷崖式衰老。每個人的時間點不同，端看基因及生活習慣。有些激進的研究指出，女人第一個斷崖出現在三十五到四十歲之間。

我嚇壞了，怕一覺起來，昨是今非。看別人老、理解會老、與自己變老，完全是不同層次。身在這個濾鏡普及、醫美遍地的時代，我意識到女人不合宜的老化會成為違章建築，一棟立在街角，每個經過的人都忍不住踢兩腳並討論如何把它盡快處理掉。

今天是最年輕的一天，不是哲理，而是擔保，擔保今日與昨日同等份的青春，那明日呢？

黑眼圈、左眼細紋、右側法令紋、一顆痘痘……●

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