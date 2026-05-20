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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】《幸福的界限》

2026/05/20 05:30

《幸福的界限》 石川達三著，劉慕沙譯，麥田出版《幸福的界限》 石川達三著，劉慕沙譯，麥田出版

石川達三著，劉慕沙譯，麥田出版

進入婚姻的人們都在想什麼？對女性而言，是「附帶性生活的女傭生涯」嗎？或可看看石川達三（Ishikawa Tatsuzou，1905-1985）怎麼思考。住在夫家的大女兒省子，因丈夫生死不明，帶著孩子回到娘家展開故事，丈夫鈴三、夫人敦子、兩個女兒省子、由岐子對於婚姻各有不同看法，眾角色依各自主張與行動，表現各種做為女人的樣態。省子亟欲再婚，進入另一個家庭；由岐子則認為婚姻讓女人成為女傭，拒絕門當戶對的相親，選擇自由戀愛的對象。敦子夫人開始思考身為女人的種種，於是她離家出走，讓丈夫獨自扶養孫女，體現維持家屋空間與家庭關係的難度──女性的身體勞動絕不單只是女傭，家務勞動並非想像中簡單輕鬆，而是「生兒育女的浩大工程」，家庭主婦的專業程度，與管理事業一樣嚴肅。深深訝異日本男性作家在1954年出版的作品，對女性身分的思考如此精采。出版社從劉慕沙昔時譯作裡最具代表性的六位作家中，各選一部作品重新推出，此為其中一冊。譯筆文雅，讀來如沐春風。（二八分之四）

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