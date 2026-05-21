【藝術文化】《臺灣漫遊錄》奪布克獎 金翎期許：將台灣的各種聲音帶入英語世界

《臺灣漫遊錄》作者楊双子（左）與譯者金翎摘下2026英國國際布克獎桂冠。

（歐新社提供）

〔記者董柏廷、黃旭磊／綜合報導〕台灣小說《臺灣漫遊錄》勇奪2026年國際布克獎，引發各國媒體關注，作者楊双子與譯者金翎在得獎前後正於倫敦展開巡迴講座。

楊双子（中）、金翎（左3）與2026國際布克獎入圍者們以及榮譽總監合影。（歐新社提供）

譯者金翎在頒獎典禮上發表了一段驚豔全場且趣味十足的英文致詞，她生動地以英美柳橙汁為喻，指出柳橙汁會標示為「無果泥」或「含果泥」；在英國，則分為「smooth（滑順）」或「with juicy bits（帶有多汁果粒）」。金翎以此妙喻：「我希望我們可以開始認為翻譯不只是『果泥』，而是『多汁的果粒』，並且驕傲地把它標示在包裝上。」

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金翎透露，英美出版界既定標準通常希望譯者是隱形的，該書美版與英版發行之所以相隔甚久，正是因為早期找不到願意將譯者名字放上封面的英國出版社，直到And Other Stories出版社的出現。金翎在書中保留譯者註腳、導讀與後記，就是拒絕簡化台灣多元語言的現實，她強調：「我對自己以及同儕譯者的期許，是將來自台灣的各種聲音帶入英語世界，以致任何人都無法將台灣文學簡化為鐵板一塊。我們不是齊聲合唱，而是眾聲喧譁，充滿矛盾且不羈的精神—正如任何一個強健的民主社會。」

而日前在倫敦大學亞非學院（SOAS）的深度座談中，作家楊双子也正面回應外界對《臺灣漫遊錄》獨特「虛構譯作」手法的探問。楊双子持平解密，此複雜結構，除了回應日治時期至今台灣華語、日語、台語交織的外部歷史動機外，更深刻的是為了回應創作者的內部動機。而所謂「內部動機」，她解釋，「楊双子」原本是她與雙胞胎妹妹預計共同使用的筆名，她希望透過虛構譯作的複雜結構，讓姊妹兩人都參與在本書中。

奪獎消息傳回楊双子老家台中，鄉親們更是振奮。台中市文化局長陳佳君表示，楊双子《臺灣漫遊錄》奪國際布克獎，無疑是為台中文學注入強心針，該書將家鄉文化底蘊與台灣歷史巧妙地轉化為世界通用文學語言，讓國際讀者看見台灣、看見台中。台中市文化局指出，《臺灣漫遊錄》改編的台日國際合製同名影集，將獲得市府補助2百萬元。《臺灣漫遊錄》影集以日治時期台中為背景，劇組將大量於台中取景，透過古蹟、市場與城市街景，呈現台中文化城歷史風華與庶民生活樣貌。

更有鄉親表示，《臺灣漫遊錄》將麻薏湯及義華鹹蛋糕、寶才食品等台中在地美食融入情節之中，公視《双子之城—楊双子的台中文學風景》節目也曾帶觀眾走入烏日與台中市場，而楊双子舊作《開動了！老台中》則介紹了大麵羹、第二市場天天饅頭、中華路陳家牛乳大王及一中豐仁冰等隱藏版「双子」美食，一定要去大吃慶祝一番。

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