自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】《臺灣漫遊錄》奪布克獎 金翎期許：將台灣的各種聲音帶入英語世界

2026/05/21 05:30

【藝術文化】《臺灣漫遊錄》奪布克獎 金翎期許：將台灣的各種聲音帶入英語世界《臺灣漫遊錄》作者楊双子（左）與譯者金翎摘下2026英國國際布克獎桂冠。
（歐新社提供）

〔記者董柏廷、黃旭磊／綜合報導〕台灣小說《臺灣漫遊錄》勇奪2026年國際布克獎，引發各國媒體關注，作者楊双子與譯者金翎在得獎前後正於倫敦展開巡迴講座。

楊双子（中）、金翎（左3）與2026國際布克獎入圍者們以及榮譽總監合影。（歐新社提供）楊双子（中）、金翎（左3）與2026國際布克獎入圍者們以及榮譽總監合影。（歐新社提供）

譯者金翎在頒獎典禮上發表了一段驚豔全場且趣味十足的英文致詞，她生動地以英美柳橙汁為喻，指出柳橙汁會標示為「無果泥」或「含果泥」；在英國，則分為「smooth（滑順）」或「with juicy bits（帶有多汁果粒）」。金翎以此妙喻：「我希望我們可以開始認為翻譯不只是『果泥』，而是『多汁的果粒』，並且驕傲地把它標示在包裝上。」

金翎透露，英美出版界既定標準通常希望譯者是隱形的，該書美版與英版發行之所以相隔甚久，正是因為早期找不到願意將譯者名字放上封面的英國出版社，直到And Other Stories出版社的出現。金翎在書中保留譯者註腳、導讀與後記，就是拒絕簡化台灣多元語言的現實，她強調：「我對自己以及同儕譯者的期許，是將來自台灣的各種聲音帶入英語世界，以致任何人都無法將台灣文學簡化為鐵板一塊。我們不是齊聲合唱，而是眾聲喧譁，充滿矛盾且不羈的精神—正如任何一個強健的民主社會。」

而日前在倫敦大學亞非學院（SOAS）的深度座談中，作家楊双子也正面回應外界對《臺灣漫遊錄》獨特「虛構譯作」手法的探問。楊双子持平解密，此複雜結構，除了回應日治時期至今台灣華語、日語、台語交織的外部歷史動機外，更深刻的是為了回應創作者的內部動機。而所謂「內部動機」，她解釋，「楊双子」原本是她與雙胞胎妹妹預計共同使用的筆名，她希望透過虛構譯作的複雜結構，讓姊妹兩人都參與在本書中。

奪獎消息傳回楊双子老家台中，鄉親們更是振奮。台中市文化局長陳佳君表示，楊双子《臺灣漫遊錄》奪國際布克獎，無疑是為台中文學注入強心針，該書將家鄉文化底蘊與台灣歷史巧妙地轉化為世界通用文學語言，讓國際讀者看見台灣、看見台中。台中市文化局指出，《臺灣漫遊錄》改編的台日國際合製同名影集，將獲得市府補助2百萬元。《臺灣漫遊錄》影集以日治時期台中為背景，劇組將大量於台中取景，透過古蹟、市場與城市街景，呈現台中文化城歷史風華與庶民生活樣貌。

更有鄉親表示，《臺灣漫遊錄》將麻薏湯及義華鹹蛋糕、寶才食品等台中在地美食融入情節之中，公視《双子之城—楊双子的台中文學風景》節目也曾帶觀眾走入烏日與台中市場，而楊双子舊作《開動了！老台中》則介紹了大麵羹、第二市場天天饅頭、中華路陳家牛乳大王及一中豐仁冰等隱藏版「双子」美食，一定要去大吃慶祝一番。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中