【藝術文化】NSO室內樂美巡最終站 紐約莫金音樂廳壓軸演出

NSO與TBT美巡最終站在紐約謝幕。

（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／紐約報導〕繼聖地牙哥、洛杉磯、鳳凰城之後，NSO美巡最終站抵達紐約，行程依舊馬不停蹄，先是在美東時間19日上午前往駐紐約台北文化中心舉辦的記者會，做為紐文中心35週年系列活動亮點之一，向在地媒體介紹來自台灣的聲音；並於當天晚間（台灣20日上午）在紐約考夫曼音樂中心莫金音樂廳（Merkin Hall，Kaufman Music Center）進行了壓軸演出，包括瓜地馬拉、吐瓦魯、日本等許多國家駐紐約聯合國代表皆出席。

TBT泰武古謠傳唱在我國駐紐約代表處外快閃演出。（記者凌美雪攝）

紐文中心表示，此次NSO室內樂與TBT泰武古謠傳唱跨界合作在美巡演，呼應曼哈頓多元創新的城市精神，曲目橫跨經典與當代，包括前輩作曲家蕭泰然《原住民組曲》、旅美知名作曲家陳可嘉新創原住民樂曲《銀芒之野》，以及原住民傳統古謠等，展現融合古典與台灣在地文化的多元面貌。

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NSO執行長郭玟岑則表示，今年是美國建國250週年，NSO此行可說是以文化做為禮物，將台灣祝賀的心意透過音樂傳達，展現國與國之間的友誼。此次音樂會曲目融合台灣各種不同的文化，這些不同的對話都圍繞著台灣這片土地為主題。

郭玟岑特別介紹音樂會開場曲目，由年輕作曲家陳韻柔創作的《土╱聲》，是客委會「以樂會客」計畫中，由NSO榮譽指揮呂紹嘉與當代作曲大師魏德曼合力推動的作曲工作坊，帶領新世代探索台灣所孵育出來的成果。雖然陳韻柔非常年輕，但擁有宏大的胸襟，她希望透過音樂將土地的情感傳遞到人心，並經由此次國際巡演，讓世界聽到台灣不同世代的聲音。

首度與NSO攜手國際巡演的TBT泰武古謠傳唱，更是數度感動到淚流不止，一方面感謝各界的支持，讓她們原鄉的傳統音樂傳送到世界，另一方面也在心裡默默地對已故恩師查馬克說，感謝他教會她們珍視自己的文化，她們會繼續努力傳承並發揚。

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