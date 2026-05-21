【藝術文化】共創「未來式」 全國文化會議分區論壇開放報名

「2026全國文化會議」將於9月20日舉行，文化部規劃4場分區論壇，即日起開放報名。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為落實文化基本法每4年召開一次全國文化會議的承諾，文化部預計於2026年9月20日在國家圖書館辦理「2026全國文化會議」。文化部表示，此次會議特別盤點自2017年全國文化會議後至今10年的文化政策，並以「未來式」為題，廣邀全民共同參與北、中、南、東的4場分區論壇及全國大會，期望透過跨界對話共創2030文化未來願景，目前分區論壇已正式開放報名。

文化部回顧過去10年施政指出，2017年會議後陸續完成文化基本法、國家語言發展法立法，並設立文化內容策進院與國家電影及視聽文化中心；2021至2022年疫情期間則以文化生生不息為題，打造韌性台灣；2023年起運用特別預算推動成年禮金等振興措施；2024年文化部長李遠上任後推動12項沃土計畫，包含首辦百大文化基地、文化幣常態化降低發放年齡至13歲等，持續壯大台灣文化內容生態系。

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為了使2026年的會議討論方向契合當前國際思潮與台灣藝文趨勢，文化部特別邀請宏碁集團創辦人施振榮、作家暨國北教大名譽教授林淇瀁（向陽）、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶共同擔任召集人，並由民間各領域學者、專家及藝文工作者成立諮詢委員會，針對產業現況與挑戰提出具體應對策略。

在全國大會召開前，文化部將於6月5、9、12、16日，依序在花蓮文化創意園區、台北華山文創園區、國立台南生活美學館、文化部文化資產園區辦理4場分區論壇，所有場次均提供現場直播與Slido平台即時蒐集意見。詳詢「全國文化會議」官網。

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