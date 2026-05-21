【自由副刊】 黃家祥／偶然的窗口

圖◎Kengyou Shu

◎黃家祥 圖◎Kengyou Shu

三月春日，空氣中仍然夾著一絲涼意。

年節以來，遭遇疑似腸胃炎的攻擊後，整個年假都在廁所與床上兩點一線，彷彿活著只為了把吃下去的東西全數傾瀉。然而，如黑漿般湧現在意識底層，莫名所以的憂鬱，讓我明白自己對胃病本身其實漫不在乎。我拖延著，不去掛急診。

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折磨我的並非腸胃，而是大腦。「幾乎所有的疾病都有表露性情的品格。」蕭沆說，只有麻木的人才會錯過疾病帶來的真情流露。

在那樣的時光，在那裡（即便僅僅是房間），那特定的時空處所，光線不一樣，聲音不一樣，視野不一樣，空氣也不一樣。一切的一切都被圍攏起來的介質般的霧氣所包裹。無法看向超過一公尺外的東西。量身訂做的小魚缸。不斷跟自己說，你沒有自己所想的傷得那麼重，沒有那麼地痛。是你全神貫注地把意識集中在痛點，於是放大了痛感的關係。

人類的精神從萬物之中浮現，可是卻對它漫無節制的擴張無能為力。你其實無法在身體全部臟器的總和中，得出一個自我。可是，人的心──或你願意，可以喚做靈魂──也往往被身體所決定。離職後，無名的內疚與自責緩慢卻有力地一步一步侵蝕。竟有點想不起更年輕時候的記憶了。是什麼讓我沿著一條隱約的虛線，拉著登山繩，走到了現在？高中時，大部分時間準備考試，熬夜看小說，偶爾有朋友，更多是自己。當望向那片成年時光平坦而一望無際的地平線，我盡力推遲它的靠近。許多年後，我的努力有了結果：無法自理生活。

很難對身邊的朋友解釋這樣的憂鬱，也擔心變成抱怨。那就像一個人，懷揣祕密，眼睜睜看著這個祕密把自己蛀空。病癒後，虛無感依然揮之不去，我漸漸睡過中午，睡過下午，直到晚上才慢慢清醒。當睡著的時候，世界彷彿根本不存在。消失了。沒有人際、沒有工作、沒有待讀的書、沒有超商微波加熱的便當與電費帳單，也沒有貸款來電和電子信箱裡的垃圾廣告信。時間就這樣不知不覺地經過。我期待一直這麼睡下去。

心知不正常，我開始逼迫自己在傍晚時去走路。繞著家附近的公園走兩大圈，走到全身冒汗的程度。一次，走路後，想買晚餐，順帶繳帳單，在超商外，一位衣著襤褸的男子搖著手上的鐵碗，兩枚十元和一枚五元硬幣哐啷撞擊，發出孤單的聲音。他對我說：「今天沒上班？」我搖搖頭：「沒有。」繳完費用後，走出店外，那男人再次搭話：「我沒頭路，可不可以給我二十塊？」我回道：「我也沒頭路。」男人說：「現在頭路真歹找齁？」我為他這句混合著體己或打屁的話感到自己的涼薄。

拎著晚飯回家途中，我看見另一名走在我前面的男子。他提拎裝在塑膠袋裡的便當，趿著一雙拖鞋，一腳略怪、有些內八地往前走向某條巷弄的深處，約莫就是回家。但那一刻，我不免起了一絲模糊的愚蠢想法：這個人類在這個當下，完全想像不到有一天他會死亡，他不會想像自己會以何種方式死去，是極富尊嚴還是屈辱失態，是面目全非還是寶相莊嚴，他一點點都沒察覺到熱力學定律告訴我們的科學事實，即一切事物都如熵般趨向消散與混亂，寂滅與空無。這個提著便當的男人，僅僅是簡單地為了一種填補飢餓的需求而形姿特異地朝前行走，一點也察覺不到，死亡的氣息已經從四面八方圍捕過來。

那個晚上，食物很難讓人提起吃完它的欲望。

有時，母親看我一副體虛氣弱的樣子，會拉著我到中醫診所燒艾灸。那是一種在你的背上或肚腹（端視你的病灶）插滿針，在針尾點上燃燒的艾絨，薰燙穴位的手法。只是在這間老牌的中醫診所裡，臥躺的床沒有任何圍簾，無論男女皆袒腹露背，或趴或仰，浸漫在一片蒸霧之中，難免有種赤裸感，像海豹趴在岩石上曬毛的樣子。等待是必要的，療癒需要時間。

我時不時還是會胃脹，或一陣腹絞，於是等待時，又跑去診所的廁所大便。結清後，母親過來急急地說：「你有沒有拿手機拍東西？」恍神中我不知道那是什麼意思。「你有沒有拿手機拍人家？」我還是聽不懂。母親知道我最厭惡的，就是手機，我既不愛回訊，也基本不用相機記錄生活。我甚至認為，智慧型手機比起給予，奪走了人們太多時間。母親將我拉到診間內，我才弄明白，原來是一位大姊，在裸趴燒灸的時候，頻頻看見有人在門口樓梯處，拿著手機閃晃。母親說：「這是我兒子，你確定看到的是他嗎？」

缺乏言說欲望的我，很想在後腦勺上有這麼一個開口，不用到A4那麼大，大概像發票或診所的開藥單據即可，列印出有關於我的報告，也許，她可以和我一起研究，為何我會存在。大姊趴著碎念這樣侵犯隱私，萬一拿去網路公開損害名譽云云。我簡直缺乏為自己申辯的動機，只是愣在那裡。我想：我能做的，就是給你看看我的手機吧。診所的人員弄明白後，拉著那位在樓梯間坐著等候老人家燒灸的移工看護，向大姊證明，是她啦，沒有在拍，她在跟男朋友視訊啦。

我想像著包裹艾絨的捲紙，在燃燒的紙灰後透著描邊的光，像日蝕。等到大姊整好衣服走出診間，來到候診處，她低聲對我說：「剛剛不好意思噢。」不等我回應，就已迎向自動門外的陽光離去。

終於，我聽見自己的名字，躺下，拉開衣服，讓針尖入膚。有時戳到肌腱，會有點痛。在昏沉的薰煙裡，我的思緒又漫漶開來，想到名字於我而言，是對平庸生活的一種抗議。每當我看到自己的名字，為它的平凡感到不滿之際，我便遠離一個做為自己的親近感。我明白曉得，我不只是這個名字所框定的對象，不是這個名字所縛範的奴隸。這種陌生使我察知自己做為一個單純個體的存在，使我從外部現實洪流喧譁的世界退出來，清晰地感到離異怪兀的隔離狀態。我不是我自己。我不存在。我因不是我自己而存在。札普菲說得不錯，意識乃萬惡之源，人類擁有自我意識是演化中一次巨大而偶然的失誤。我們同時是自己的正信者與異教徒。

母親信仰佛教，經常勸我要有個信仰，遞來一本小冊子《觀世音菩薩普門品》，要我多念以求心安。我喜歡經文裡的韻律與篤定：「若復有人臨當被害，稱觀世音菩薩名者，彼所執刀杖尋段段壞，而得解脫。」

我思考了一下信仰。我不信神，也不信佛。那信什麼呢？我相信租屋處的洗衣機除了投二十塊之外，每次還會吃掉我一隻襪子做為代價、我相信房間沒整理的角落，會神祕地繁殖我的衣服、我相信打噴嚏的時候，不是有人想起自己，而是過敏了。我相信月亮，相信橘色的貓、不用上班的日子、待轉區的機車，我不相信股票、皮鞋光亮的表面、選舉時的大聲公，還有人家遞過來的手勢。我相信生命對人類來說，有點太長了。我習慣推開世界。這應該是一種疾病。

大部分時候，我靠書活下去，很偶爾，才需要一點食物。我泅水一樣抓著如浮板的書在床上閱讀，像求生一樣。當我去取貨時，恍然產生奇怪的末日預感，分不出那是智取店、靈骨塔，還是寄物櫃，也許都有一點。在人群裡，發現自己焦憂而輕躁，目光在每張臉上流連，像一直在尋找一個不存在的人，一種不合時宜的思春。經常性地，感到唇乾舌燥，我可以感覺到嘴唇的死皮就像日式豆腐上的柴魚片那樣徐徐地掀翹摺起。

我甚至不知道失業比較痛，還是失戀比較痛。曾經，心火在身體裡燃燒，那明亮的光芒，強度令人目盲，我為之著迷不已，試圖把它們整理起來，像整理自己的病歷，拿去投稿，不過那可能太過私人，未經修飾，沒有引起任何文學上的波瀾。後來，我時不時會拿出來看，像摳弄一個結痂的傷口，為裡面的淒厲感到有些浮誇，卻又有些懷念。

我不知道自己為什麼這麼悲傷。

偶爾，隔壁房的母親，唱起了歌，〈隱形的翅膀〉，輕哼著，歌詞沒入佛經裡，有種不協調的童趣。我對著信仰輪迴的母親說：「我沒有前世今生，只有今天的我，和明天的我──通常，今天的我不想承擔的，都留給明天的我去承擔了。」她會對我講起宇宙的故事。（看了許多科幻故事的我，不是才應該對她訴說嗎？）母親說：那麼大那麼大的宇宙，那麼多那麼多的星星，我們只是其中一顆星星上，兩粒小小的塵埃。

然後，母親會喋喋不休地像剛下課的小學生一樣和我分享她所遭遇的每件事。身為大E人的母親，總是可以在婚姻的憂鬱之外遇見許多奇妙的人。妹妹是神壇師姊的看護、我國小同學的媽媽、佛堂吝嗇煩人的師姊、刮痧拔罐的阿姨、路邊結緣的攤販，那總讓我這個生活封閉、社交障礙的兒子聽得愣忡不已。

我想起一次就診，在中醫診所前像公園的行人庇護島，是開得一片黃澄澄的阿勃勒，母親蹲在一地金黃的花瓣中，捧起落花，開心地往上拋撒，像個孩子。風吹過伶仃的花，重回地上，難以分辨。隔天，是上班日，回到辦公室，處理堆積如山的工作，不知道為什麼，想起了這個畫面而不能遏抑地哭泣。淚水流了許久，沒有停止的意思，想來應該有極慎重深刻的原因吧。朋友傳來了地磁風暴的新聞，馬上便想，那一定是這個了。然而，那天有諸多事情可以指向那場哭泣：母親。地磁風暴。週一症候群。久未聯絡的單戀的人。即將繳交半年的房租（這點不無可能）。

我對自己生氣地說：你太軟弱了，好像不太適合活著。

許多次，是母親把我拉了回來。三月的一天午後，母親抓著我去散步，在鄰近國小旁的草坪上，和衣躺下。四周除了風捎過的窸窣，幾無人聲。我躺著，葉片黏在身上，像乾枯的蝴蝶，陽光穿過葉隙伸出一隻溫熱的手掌撫著側臉。朝天空望，有那麼一刻，風全然歛息，那些沒有一片相似的葉子，都在各自錯疊停留的枝椏不同的高度上，停止了它們輕輕地晃曳，光如破碎的水晶在視網膜上面彈舞，有一種時間暫停的錯覺。

我想著，生命很困難，它開出的功課不可理喻，不過，在冷漠的宇宙裡，我透過母親這扇窗口，偶然看見那些對其他人來說或許微不足道，獨特卻美麗的片段。我在心裡謝謝某個我不相信的造物主給過我的東西。我會珍惜，並且試著再多活一天。●

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