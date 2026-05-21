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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 康書恩／耦合

2026/05/21 05:30

◎康書恩◎康書恩

◎康書恩

以槓桿原理相愛的人必須學習

緩衝器的語言：當震波自軌縫

遞來暗褐色的承諾，我們慣於

將食指彎成問號形狀的插銷

在月台晃動的間隙測量

磁力線如何穿過掌心丘陵

而詹氏車鉤的哲學總在示範

離散的拓樸學──那些卯榫

曾如此專注吞嚥彼此的陰影

以至於螺栓旋緊時的歎息

竟比童話更接近永恆的定義

直到某個轉轍器突然清醒

我們在車廂接壤處種植水銀

看它如何同時映照兩個方向

的風景：你的手錶指針正切割

琉璃色的薄暮，我的票根

卻在剪票口萌發成蕨類

延伸向不同緯度的雨季

當連結器釋放所有預存的動能

慣性定律便修改了擁抱的

曲率――那些被安全鏈條

溫柔囚禁的加速度，突然

都變成月台上滾動的柑橘

在陌生人腳間尋找靜止點

我總在夢中測量耦合面的

溫度梯度：金屬記憶裡

可有蕨類孢子沉睡？當扳手

鬆開命運的六角螺帽

我們分別滑向漸闊的軌距

身後拖著未變形的星光

直到某個霜晨在轉彎處

瞥見自己的車窗倒影

正與另一列反方向的藍色車廂

進行靜默的量子糾纏

而連結器在夢的調車場深處

持續練習分分合合的辯證法

整個城市都在示範這種

溫柔的斷裂：高架橋與雲朵

的短暫齧合，霓虹與雨滴

在櫥窗完成的瞬時焊接

甚至捷運閘門開闔的剎那

我們遞出的，永遠是

正在消磁的票根

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