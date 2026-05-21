【自由副刊】 康書恩／耦合

◎康書恩

◎康書恩

．

以槓桿原理相愛的人必須學習

緩衝器的語言：當震波自軌縫

遞來暗褐色的承諾，我們慣於

將食指彎成問號形狀的插銷

在月台晃動的間隙測量

磁力線如何穿過掌心丘陵

．

而詹氏車鉤的哲學總在示範

離散的拓樸學──那些卯榫

曾如此專注吞嚥彼此的陰影

以至於螺栓旋緊時的歎息

竟比童話更接近永恆的定義

直到某個轉轍器突然清醒

．

我們在車廂接壤處種植水銀

看它如何同時映照兩個方向

的風景：你的手錶指針正切割

琉璃色的薄暮，我的票根

卻在剪票口萌發成蕨類

延伸向不同緯度的雨季

．

當連結器釋放所有預存的動能

慣性定律便修改了擁抱的

曲率――那些被安全鏈條

溫柔囚禁的加速度，突然

都變成月台上滾動的柑橘

在陌生人腳間尋找靜止點

．

我總在夢中測量耦合面的

溫度梯度：金屬記憶裡

可有蕨類孢子沉睡？當扳手

鬆開命運的六角螺帽

我們分別滑向漸闊的軌距

身後拖著未變形的星光

．

直到某個霜晨在轉彎處

瞥見自己的車窗倒影

正與另一列反方向的藍色車廂

進行靜默的量子糾纏

而連結器在夢的調車場深處

持續練習分分合合的辯證法

．

整個城市都在示範這種

溫柔的斷裂：高架橋與雲朵

的短暫齧合，霓虹與雨滴

在櫥窗完成的瞬時焊接

甚至捷運閘門開闔的剎那

我們遞出的，永遠是

正在消磁的票根

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