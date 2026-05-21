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【自由副刊】 康書恩／耦合
◎康書恩
◎康書恩
．
以槓桿原理相愛的人必須學習
緩衝器的語言：當震波自軌縫
遞來暗褐色的承諾，我們慣於
將食指彎成問號形狀的插銷
在月台晃動的間隙測量
磁力線如何穿過掌心丘陵
．
而詹氏車鉤的哲學總在示範
離散的拓樸學──那些卯榫
曾如此專注吞嚥彼此的陰影
以至於螺栓旋緊時的歎息
竟比童話更接近永恆的定義
直到某個轉轍器突然清醒
．
我們在車廂接壤處種植水銀
看它如何同時映照兩個方向
的風景：你的手錶指針正切割
琉璃色的薄暮，我的票根
卻在剪票口萌發成蕨類
延伸向不同緯度的雨季
．
當連結器釋放所有預存的動能
慣性定律便修改了擁抱的
曲率――那些被安全鏈條
溫柔囚禁的加速度，突然
都變成月台上滾動的柑橘
在陌生人腳間尋找靜止點
．
我總在夢中測量耦合面的
溫度梯度：金屬記憶裡
可有蕨類孢子沉睡？當扳手
鬆開命運的六角螺帽
我們分別滑向漸闊的軌距
身後拖著未變形的星光
．
直到某個霜晨在轉彎處
瞥見自己的車窗倒影
正與另一列反方向的藍色車廂
進行靜默的量子糾纏
而連結器在夢的調車場深處
持續練習分分合合的辯證法
．
整個城市都在示範這種
溫柔的斷裂：高架橋與雲朵
的短暫齧合，霓虹與雨滴
在櫥窗完成的瞬時焊接
甚至捷運閘門開闔的剎那
我們遞出的，永遠是
正在消磁的票根
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