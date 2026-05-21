【自由副刊．愛讀書】 《臺北是我的夢幻島》

《臺北是我的夢幻島》 熊一蘋著，時報出版

熊一蘋著，時報出版

熊一蘋（1991-）散文書寫個人在台北十三年的生活經驗，透過流動節奏，一面立足回憶，一面引領讀者穿行「非台北人想成為台北人的成長痛」風景，刻畫青年創作者介入社會的反思與迷惘。作者以童話《彼得潘》為起興框架，從十八歲初抵台北寫起，延伸至三十一歲離開之際的回望，串連求學、閱讀、創作與情感經驗。書中記錄作者在政治大學求學期間參與反服貿運動的現場經驗，也描繪青年創作者在接觸不同創作媒介過程中的遲疑與試探，從攝影、樂團音樂到最終落腳於文學，逐步勾勒出一條自我形塑的路徑。分輯結構以「彼得潘」、「迷失男孩」、「溫蒂」為線索，對應內在心理的不同階段，既有對成長困惑的凝視，也包含對身體經驗與性別意識的反思，亦寫出主流異性戀男性罕見的身體書寫――因「囡仔體」在體育課經歷自卑與自信的角力，藉由動漫《亂馬1/2》開啟理解性別議題的契機。與伴侶的相處則成為另一種鏡面，使其得以重新辨識自身的偏執與柔軟，呈現細膩而具個人感的觀察。熊一蘋剝除抽象語彙，以逐漸成熟的視角，坦然回望當年仍帶有幾分年少輕狂的自己，在字裡行間繪就一幅文藝青年的成長圖景。（沙漠玫瑰）

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