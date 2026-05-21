自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．婚姻研究院】春夏秋冬是圓滿

2026/05/21 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／維明

朋友和我聊天，聊著聊著，提起他們夫妻都動了離婚的念頭。

他們自由戀愛結婚，多年婚姻生活如今走到一個狀況，就是各方面都無法滿足對方。兩人對理財與孩子教養的觀念南轅北轍，一個保守、一個開放，保守一方希望孩子必須維持課業競爭力，開放的一方卻規畫在學期中讓孩子請假全家出國旅遊，因為學期中的機票和住宿比較便宜；保守的想買黃金、做定存，開放的甘願冒險，即使借貸也要買房、做股票。他們尤其不能忍受對方的大家庭，春節回夫家和娘家，成為每年噩夢。民間流傳各種婆媳妯娌問題，放大好幾倍真實上演，他們哀怨、氣憤、不甘心，也不懂為什麼當年人見人羨的系花班對竟然走到這地步。

我對教育有一點想法，但覺得不該插手，至於理財，則不敢發表什麼意見，也不敢為別人財務狀況負責，畢竟，他們的憂慮，也是我的煩惱；但我轉述一位經歷過燦爛與風霜的四年級前輩的話，他說人生如四季，經歷過春天，走向冬天的時候，他覺得圓滿，沒有遺憾。

朋友走了後，我記起美國詩人佛洛斯特的一首詩〈冬夜老人〉，我覺得寫得更好，從年輕讀到現在，每次感觸不同。那首詩描寫一位孤單老人在下雪的夜裡獨處，他看看窗外的月亮，聽著呼號吹過樹枝的寒風，然後上床睡了，火爐裡木材噗哧動一下，他似乎被驚醒，翻身，沉重的呼吸逐漸平緩，再次睡熟。我中年後，特別害怕冬天低溫影響血壓，早晨得帽子、圍巾、毛線襪把全身包緊緊才敢出門，很能體會老年人在寒冬的辛苦，但品味佛洛斯特的小小寫景，覺得整首詩沒有怨懟，只有認命、安詳。

逆來順受不必是黃金圭臬，但保持感恩，能更安穩地活在當下。因為「天要下雨，娘要嫁人」，外在環境變化由不得我們，我們唯一能改變的，只有自己的心境。例如那位老者，孤零零在空蕩蕩的屋子，他心內想什麼呢？也許，感謝自己有避風避寒的地方，感謝從前享受了飛揚的青春，感謝明早太陽又出來。

婚姻是最複雜的人際關係，原本相異的兩個家庭，被一紙證書終生綁在一起，而蜜月的美好，如百花綻放的春天，憑什麼我們希望春天永遠留駐？最近重讀歌德鉅作《浮士德》，也深刻感覺到，浮士德最大的罪惡可能不是出賣靈魂，而是他奢求人生永遠停在最好的時刻！他無法感謝和細細品嘗當下，總希望重演過去的美好，或用一種欲求不滿的心態去追逐也許更美好但不一定會實現的明天。當浮士德說出「讓時間停止吧！」這句看似無傷大雅的話，就墮入魔鬼的控制。

我想問朋友，不斷回憶多年前新婚的幸福，是否帶給自己更多迷惘與痛苦？

如今到熟年，我已明白，春夏秋冬的季節流轉，不操之於我們。我們唯一能告訴自己的只是：用感恩的心，活好當下每個時刻。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中