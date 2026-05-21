【家庭plus．婚姻研究院】春夏秋冬是圓滿

圖／達志影像

文／維明

朋友和我聊天，聊著聊著，提起他們夫妻都動了離婚的念頭。

他們自由戀愛結婚，多年婚姻生活如今走到一個狀況，就是各方面都無法滿足對方。兩人對理財與孩子教養的觀念南轅北轍，一個保守、一個開放，保守一方希望孩子必須維持課業競爭力，開放的一方卻規畫在學期中讓孩子請假全家出國旅遊，因為學期中的機票和住宿比較便宜；保守的想買黃金、做定存，開放的甘願冒險，即使借貸也要買房、做股票。他們尤其不能忍受對方的大家庭，春節回夫家和娘家，成為每年噩夢。民間流傳各種婆媳妯娌問題，放大好幾倍真實上演，他們哀怨、氣憤、不甘心，也不懂為什麼當年人見人羨的系花班對竟然走到這地步。

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我對教育有一點想法，但覺得不該插手，至於理財，則不敢發表什麼意見，也不敢為別人財務狀況負責，畢竟，他們的憂慮，也是我的煩惱；但我轉述一位經歷過燦爛與風霜的四年級前輩的話，他說人生如四季，經歷過春天，走向冬天的時候，他覺得圓滿，沒有遺憾。

朋友走了後，我記起美國詩人佛洛斯特的一首詩〈冬夜老人〉，我覺得寫得更好，從年輕讀到現在，每次感觸不同。那首詩描寫一位孤單老人在下雪的夜裡獨處，他看看窗外的月亮，聽著呼號吹過樹枝的寒風，然後上床睡了，火爐裡木材噗哧動一下，他似乎被驚醒，翻身，沉重的呼吸逐漸平緩，再次睡熟。我中年後，特別害怕冬天低溫影響血壓，早晨得帽子、圍巾、毛線襪把全身包緊緊才敢出門，很能體會老年人在寒冬的辛苦，但品味佛洛斯特的小小寫景，覺得整首詩沒有怨懟，只有認命、安詳。

逆來順受不必是黃金圭臬，但保持感恩，能更安穩地活在當下。因為「天要下雨，娘要嫁人」，外在環境變化由不得我們，我們唯一能改變的，只有自己的心境。例如那位老者，孤零零在空蕩蕩的屋子，他心內想什麼呢？也許，感謝自己有避風避寒的地方，感謝從前享受了飛揚的青春，感謝明早太陽又出來。

婚姻是最複雜的人際關係，原本相異的兩個家庭，被一紙證書終生綁在一起，而蜜月的美好，如百花綻放的春天，憑什麼我們希望春天永遠留駐？最近重讀歌德鉅作《浮士德》，也深刻感覺到，浮士德最大的罪惡可能不是出賣靈魂，而是他奢求人生永遠停在最好的時刻！他無法感謝和細細品嘗當下，總希望重演過去的美好，或用一種欲求不滿的心態去追逐也許更美好但不一定會實現的明天。當浮士德說出「讓時間停止吧！」這句看似無傷大雅的話，就墮入魔鬼的控制。

我想問朋友，不斷回憶多年前新婚的幸福，是否帶給自己更多迷惘與痛苦？

如今到熟年，我已明白，春夏秋冬的季節流轉，不操之於我們。我們唯一能告訴自己的只是：用感恩的心，活好當下每個時刻。

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