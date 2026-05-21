【家庭plus．四季好食】馬鈴薯 百搭美食

用馬鈴薯和茄子、青椒炒成的「地三鮮」，比肉還好吃。

文、圖／梁瓊白

馬鈴薯是非常實惠的食材，在口味上也有多種選擇，西式的炸薯條、薯餅、薯片，中式的炒薯泥、炸薯球，切塊加在牛肉或豬肉裡紅燒，不同的外觀有不同的做法，不同的搭配有不同的風味，它可以是宴席上的配菜，也可以做為平常吃的家常菜，四季都買得到，價格也便宜。

但是發芽的馬鈴薯就不適合再食用了，因為馬鈴薯芽含有龍葵鹼，是濃度極高的天然毒素，包括外皮變綠、變軟，即使是小部分的黴點都是腐壞變質的表徵，不要因為惜物而捨不得丟，最好吃多少買多少。買回來未烹調前放在乾燥通風的地上，而不是冰箱，潮濕也是助長發芽的幫手。

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中國稱馬鈴薯為土豆，是種植面積非常廣大的根莖蔬菜，相較於紅薯帶有的甜味，馬鈴薯更適合用於菜肴，馬鈴薯含澱粉的特質，可以代替米麵，甚至成為主食的一部分，但是在台灣仍然是做為菜肴居多。

市面上買到的馬鈴薯，除了南部種植生產的之外，還有自不同國家進口，外觀及大小也有很多選擇。買馬鈴薯挑黃肉的比較粉糯，熟得也快，與其他食材同燒的時候，為了防止熟軟後碎散，可以先炸過再燒，這樣吃起來即使內部鬆軟，外形還是完整的，也不會影響主材料的光潔。

馬鈴薯除了單獨成為點心、零食之外，大都是與不同肉類搭配，其實馬鈴薯與不同的蔬菜同燒也可以產生不錯的口感，例如馬鈴薯燒長缸豆（也叫菜豆），或者將馬鈴薯燒軟爛了加入小白菜，再淋上花椒油等，都有非常特別的口感與風味，我個人非常喜歡的組合是北方菜的「地三鮮」。

將兩顆馬鈴薯去皮後切滾刀塊，兩條茄子、兩顆青椒同樣切小塊；馬鈴薯和茄子切開都容易氧化，所以都要過一下鹽水，瀝乾水分後放入熱油中炸一下，馬鈴薯炸過可以防止鬆散，茄子炸過顏色比較漂亮，青椒順便過一下油更翠綠，把油倒開後留點油炒香蔥、蒜末，然後三種材料回鍋炒，用醬油、蠔油、少許糖和白胡椒粉調味，炒勻盛出，雖然都是蔬菜，可那色香味比肉還好吃。

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