【藝術文化】 臺灣漫遊錄奪2026國際布克獎 卓榮泰宣示強化台灣文學政策及推廣

《臺灣漫遊錄》作者楊双子（左）與英譯者金翎獲2026國際布克獎。（歐新社）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣作家楊双子創作、金翎英譯的小說《台灣漫遊錄》，於英國時間5月19日（台灣時間5月20日）獲得2026年英國國際布克獎（International Booker Prize），為台灣文學締造首度獲獎紀錄。行政院長卓榮泰特別於昨（21）日行政院會中，公開肯定楊双子與金翎讓台灣文學走向世界，並當場指示文化部評估提高國際競賽獲獎獎勵金，實質鼓勵創作者、譯者及出版社，同時要求盤點台灣文學政策及推廣，繼續強化台灣文學出版的獎勵、培育及推廣機制。

卓榮泰在院會中說明，楊双子在得獎感言中提到：「能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲。」這段話令人動容。卓榮泰表示，他要代表台灣回應：「有楊双子與金翎，是台灣的幸運；能夠讓世界看到《台灣漫遊錄》，是全台灣的驕傲。」他承諾，政府會繼續支持文化創作及創作自由。文化部則指出，由《台灣漫遊錄》的國際獲獎經驗可見，卓越的文學創作經過精巧細膩的翻譯，加上出版社的全力支持，三者共同合作是走入國際的關鍵，因此文化部將依相關獎勵要點另擇訂公開儀式，同時頒贈給作者楊双子、譯者金翎、春山出版社獲獎獎勵金。

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回顧該書的外譯進程，《台灣漫遊錄》於2024年11月於美國發行英譯本，並獲得美國國家圖書獎翻譯文學大獎；2026年3月出版英國英譯本，進一步獲得國際布克獎，目前總計售出24國版權。文化部表示，楊双子在創作階段曾獲2018年「青年創作獎勵」，2020年由春山出版社出版後獲得金鼎獎，後續依「翻譯出版獎勵計畫」陸續出版美譯本、英譯本。同為作家的李遠上任文化部長後，陸續推動「創作獎勵」打開年齡限制、「下一本書」獎勵、「流浪計畫」鼓勵國外駐村，以及公共出借權增加譯者補償金等政策。文化部承諾將繼續整體加強各項文學政策的支持，持續推動台灣文學發展能量。

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