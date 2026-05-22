【藝術文化】培育台語家庭計畫 拚台語全台巡迴展起動

文化部長李遠出席起跑記者會，分享對台語的生命情感。 （文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部昨（21）日在松山文創園區辦理「培育台語家庭計畫《拚台語 piànn Tâi-gí 巡迴展》」記者會，文化部長李遠、關懷文教基金會董事長周清玉、台中教育大學台灣語文學系特聘教授方耀乾、政治大學民族學系名譽教授林修澈，以及台語路協會理事長董力玄、拍謝少年薑薑等多位藝文界代表共同出席，宣布全台巡迴展正式起跑。

李遠致詞時坦言台語並非其母語，因此感到緊張，但他仍幾乎全程使用台語致詞。李遠回憶，童年因經歷過說台語要掛狗牌罰錢、電視中講台語角色多為壞人的年代，大家逐漸不敢說台語。他強調，近年許多使用台語書寫的作品獲得大獎，是因為台語更接近真實的生活情況。李遠表示，文化部推動台語家庭計畫並鼓勵繪本、小說與漫畫創作，會一步一步復振台語，讓台語回到大家心中美麗語言的樣貌。

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文化部自2024年11月起推動「培育台語家庭計畫」，2026年度特別新增「社群推廣類別」，開放18歲以上民眾自由組隊參與，將母語共學從家庭延伸至朋友與同儕社群。計畫推動迄今註冊人數已超過3萬人，參與人次超過12萬人次。今年度同步優化數位服務，新增學習點數可跨年沿用制度，並整合LINE官方帳號，民眾完成綁定後即可下載由插畫家「大頭兒」創作的台語生活貼圖，提升長期參與的便利性。

本次巡迴展結合台語文化、語言教育與情境體驗，展場內特設以台語七音八調為靈感設計的「八音娃娃」領軍聲景裝置，並規畫台語共讀區，展現台灣台語文化的活力。展覽首站自5月21至27日在松山文創園區創意空間登場，預計7月巡迴至台中審計新村，9月於台灣國際兒童及青少年嘉年華的外來世代書展展出。民眾參與現場趣味台語挑戰賽等活動除了可集點，還有機會獲得特製娃包、磁鐵書籤等贈品。

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