【藝術文化】台法共製公主與她的魔法扇 5/22起衛武營登場

台法共製《公主與她的魔法扇》。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國立傳統藝術中心國光劇團與法國里昂新一代劇場共製跨國科技鉅獻《公主與她的魔法扇》，在巴黎與里昂劇場演出深獲好評榮耀歸國，今起至24日於衛武營國家藝術文化中心登場。

作品歷經3年跨國共製，是台灣頂尖京崑藝術與法國Haut et Court劇團前衛「全像劇場」美學深度融合，去年赴法巡演期間表現亮眼，8場演出門票全數提前售罄，巴黎場次更因觀眾踴躍臨時加開座位，整體活動吸引逾3千人次參與，展現台灣表演藝術在歐洲主流劇場新里程碑。

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由台灣戲曲導演彭俊綱與法國導演尤瑞斯．馬修聯合執導，運用古老「佩珀爾幻象」原理，結合現代精密光源技術，舞台打造為虛實交錯「巨鏡」空間，讓傳統唱念做打被賦予科幻般魔幻色彩，「猴子分身」等經典《西遊記》橋段在數位視覺加持下，呈現出劇場奇觀。

這次演出以雙卡司華麗陣容登場，演員施展傳統京劇身段同時，與法國虛擬人像共用舞台，在跨國共製劇場宇宙中，以傳統戲曲功底，賦予科技溫度；並由台灣知名作曲家王乙聿全新創作音樂，以傳統戲曲聲腔為骨幹，融合西方樂理與傳統樂器音場設計，創造傳統兼具現代感聲音敘事，每段旋律與場上演出同步律動，形成獨特聽覺影像，觀眾不僅看到角色內心，更能聽見靈魂震動，體驗視覺與聽覺雙重跨界，共築東西交融完美協奏。

劇本大膽翻轉《西遊記．借扇》英雄敘事，以現代法國小女孩與鐵扇公主台灣視角交互敘事，形成跨文化深度對話，並巧妙將火焰山試煉，映照現實世界氣候失序、生態崩裂、因衝突與災難流離失所生命，更以鐵扇公主喪子之痛，成為人類失去與傷痛共鳴，超越文化、跨越時代，呼喚和解與守護力量。

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