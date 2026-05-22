【藝術文化】梵志登將掌法國廣播愛樂 先在台合體康特洛夫演出

法國鋼琴家康特洛夫。（巴哈靈感提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2024年在巴黎登場的奧運，做了奧運史上首次不在體育場舉辦的戶外開幕式，把沿著塞納河長達6公里的河道變成流動舞台，沒想到在節目進行期間巧遇大雨滂沱，法國國家管弦樂團都穿起雨衣演出，但鋼琴家康特洛夫（Alexandre Kantorow）卻逕自在雨中的塞納河面彈成一個自我，只見水花隨著指尖不斷飛濺，如同鋼琴家正在 彈奏的拉威爾〈水之嬉戲〉。

梵志登將於2026/27樂季接任法國廣播愛樂樂團音樂總監。（巴哈靈感提供）

康特洛夫於2019年22歲那年成為首位榮獲柴可夫斯基大賽金獎的法國鋼琴家，年紀輕輕即獲法國政府頒發「藝術與文學騎士勳章」及「國家功績騎士勳章」，成為當代最受矚目的鋼琴家之一。他受邀於本週擔任獨奏家，與睽違16年再訪台的「法國廣播愛樂樂團」一起登台巡演，指揮就是台灣樂迷已相當熟悉的梵志登（Jaap van Zweden）。這個組合並不令人意外，因為梵志登就要於2026/27樂季正式接掌法國廣播愛樂音樂總監，使這次合體亞洲巡演更具話題性。

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台灣的演出行程分別是今（22）日在台北國家音樂廳，演出德布西《牧神午後前奏曲》、普羅高菲夫C大調第3號鋼琴協奏曲，以及德布西《海》、拉威爾《圓舞曲》；23日在高雄衛武營音樂廳演出德布西《牧神午後前奏曲》、拉赫瑪尼諾夫《帕格尼尼主題狂想曲》，以及德布西《海》、拉威爾《圓舞曲》；24日重返台北國家音樂廳，演出拉赫瑪尼諾夫《帕格尼尼主題狂想曲》與布魯克納《E大調第7號交響曲》。詳詢OPENTIX。

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