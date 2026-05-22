【自由副刊】 王姿雯／搬家記

圖◎Kengyou Shu

◎王姿雯 圖◎Kengyou Shu

雖然不是第一次搬家了，但這次感覺特別地疲憊，每日卡在舊與新之間的折騰，宛若中陰。

搬家的準備其實早在約半年前就開始，新居定案後，舊居就停止了大多數的更新，一切被維持在剛剛好的生活需求上，進入一個尷尬的狀態。有點髒的地墊、有點搖搖欲墜的曬衣夾，好像與我們共同忍耐著，無可奈何地得過且過。網路購物的紙箱被刻意留存下來，以做為日後搬家之需，剛學會走路的孩子像貓一般對這些占空間的大紙箱興致勃勃，他喜歡爬進去後，要爸爸推，我們稱這是火車遊戲，他坐在被快速推動的紙箱裡哈哈大笑，移動，是一件多麼令人興奮的事。

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一開始還算是有點餘裕，大約剩一個月時，我開始將書籍、過季衣服打包，這些大項目非常好處理，有明確的定義及功能，可以被摺疊、疊放，一落一落整整齊齊，學歷、包裝，人的外在大抵是這樣。

再來有些麻煩的，是那些生活用品，電腦、檯燈、文具、毛巾、充電線等等，形狀不一、軟硬各異，而且又不能太早打包起來，我對這些東西是沒什麼感情的，但又每日每夜地碰觸使用它們，人們常說有物必有靈，那麼在生活中，也許我大多時間只是有魂無體地匆匆通過。

進入倒數階段，打包進度漸漸凝滯，那些被擱置中的物品問題並不在體積，而是其難以歸類、或者是難以言喻的性質。比如說，那二十幾瓶的指甲油，自備孕初期就已閒置至今兩、三年，我曾經如何因名字與象徵精選了每一瓶、我曾經為了它們寫詩、我曾經，但我現在不了；或者是那些卡片：調職時的祝福、耶誕卡（還有人寫這種東西嗎？）、喜帖（有些已離婚），情深意重但又如何？已不在日常生活中想起的情意，宛若泛黃的充電線，丟掉的當下，連失去什麼的感覺都沒有。

而最最痛苦的部分，在於幼兒物品，嬰兒床、消毒鍋、尿布台，一切都必須使用到搬家前最後一刻，它們與稚嫩生命息息相關的崇高地位增添了搬家進度的不確定性，就如同其主人每日地消磨我的時間與精力，育兒，一種移動困難的狀態。

在幼兒終於睡下的那深夜幾小時，我與先生各自默默無語，疲憊地清理、收納，像坐在退潮的海邊，海浪一波波退去，物品持續自沙灘中浮現，沒有真正清淨的時刻，而拍去那些物品上的沙礫後，卻又決定送進垃圾袋。已經到了有「前半生」感覺的年紀，除了減不掉的腰間贅肉外，對很多事情都在練習捨棄。

想到有次去台北大巨蛋遛小孩，不知道當天是韓國的流行音樂頒獎典禮，捷運站內外是滿滿的韓系年輕人，我呆呆看著他們精緻的衣著、包包上的娃娃、頭上臉上腳上的點綴，想起那的確是一個熱衷於加法的年紀，身上每個部位都是一種個性的尋覓與展現，迫切地想被世界沾染。然而與世界緊密交纏互相印染多年後，忽然就會愛上無印良品。

倒數幾天，進到神鬼領域，麻煩許多。比如床底那根剛結婚時朋友從工地直送的大金鏟子、門口的春聯、御守、護身符，曾經相信過的，就不能怠慢。金鏟子從床底拿出來，擦擦灰塵，帶兒子鄭重地向鏟子說聲謝謝，然後再由先生拿去回收場，這也許是陪我到最後的備孕神器，更早之前，我曾在流產後丟棄了枕頭下的好孕棉，那是一段丟棄某些信念，又新增某些信仰的過程。

撕下最後一張春聯後，我們終於離開，從中陰再走向人間，為了妥善安頓這次的新生，又開始添置各式收納盒、清理用具、淨化室內的盆栽。雖然離新的一年只剩幾個月，還是在門口貼上新的春聯。捨棄是那麼地沉重，堆疊卻是那麼輕盈。孩子只花一天左右就適應了新居，在新鋪好的木地板上開心地來回奔跑。我與先生陸續打開所有紙箱，臥室的歸臥室、廚房的歸廚房，而許多無法定義、介於減法與加法之間的人生碎屑，被放入餅乾鐵盒，這些記憶的存糧，我想未來某一天，還是會需要的。●

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