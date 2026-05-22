自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 王姿雯／搬家記

2026/05/22 05:30

圖◎Kengyou Shu圖◎Kengyou Shu

◎王姿雯 圖◎Kengyou Shu

雖然不是第一次搬家了，但這次感覺特別地疲憊，每日卡在舊與新之間的折騰，宛若中陰。

搬家的準備其實早在約半年前就開始，新居定案後，舊居就停止了大多數的更新，一切被維持在剛剛好的生活需求上，進入一個尷尬的狀態。有點髒的地墊、有點搖搖欲墜的曬衣夾，好像與我們共同忍耐著，無可奈何地得過且過。網路購物的紙箱被刻意留存下來，以做為日後搬家之需，剛學會走路的孩子像貓一般對這些占空間的大紙箱興致勃勃，他喜歡爬進去後，要爸爸推，我們稱這是火車遊戲，他坐在被快速推動的紙箱裡哈哈大笑，移動，是一件多麼令人興奮的事。

一開始還算是有點餘裕，大約剩一個月時，我開始將書籍、過季衣服打包，這些大項目非常好處理，有明確的定義及功能，可以被摺疊、疊放，一落一落整整齊齊，學歷、包裝，人的外在大抵是這樣。

再來有些麻煩的，是那些生活用品，電腦、檯燈、文具、毛巾、充電線等等，形狀不一、軟硬各異，而且又不能太早打包起來，我對這些東西是沒什麼感情的，但又每日每夜地碰觸使用它們，人們常說有物必有靈，那麼在生活中，也許我大多時間只是有魂無體地匆匆通過。

進入倒數階段，打包進度漸漸凝滯，那些被擱置中的物品問題並不在體積，而是其難以歸類、或者是難以言喻的性質。比如說，那二十幾瓶的指甲油，自備孕初期就已閒置至今兩、三年，我曾經如何因名字與象徵精選了每一瓶、我曾經為了它們寫詩、我曾經，但我現在不了；或者是那些卡片：調職時的祝福、耶誕卡（還有人寫這種東西嗎？）、喜帖（有些已離婚），情深意重但又如何？已不在日常生活中想起的情意，宛若泛黃的充電線，丟掉的當下，連失去什麼的感覺都沒有。

而最最痛苦的部分，在於幼兒物品，嬰兒床、消毒鍋、尿布台，一切都必須使用到搬家前最後一刻，它們與稚嫩生命息息相關的崇高地位增添了搬家進度的不確定性，就如同其主人每日地消磨我的時間與精力，育兒，一種移動困難的狀態。

在幼兒終於睡下的那深夜幾小時，我與先生各自默默無語，疲憊地清理、收納，像坐在退潮的海邊，海浪一波波退去，物品持續自沙灘中浮現，沒有真正清淨的時刻，而拍去那些物品上的沙礫後，卻又決定送進垃圾袋。已經到了有「前半生」感覺的年紀，除了減不掉的腰間贅肉外，對很多事情都在練習捨棄。

想到有次去台北大巨蛋遛小孩，不知道當天是韓國的流行音樂頒獎典禮，捷運站內外是滿滿的韓系年輕人，我呆呆看著他們精緻的衣著、包包上的娃娃、頭上臉上腳上的點綴，想起那的確是一個熱衷於加法的年紀，身上每個部位都是一種個性的尋覓與展現，迫切地想被世界沾染。然而與世界緊密交纏互相印染多年後，忽然就會愛上無印良品。

倒數幾天，進到神鬼領域，麻煩許多。比如床底那根剛結婚時朋友從工地直送的大金鏟子、門口的春聯、御守、護身符，曾經相信過的，就不能怠慢。金鏟子從床底拿出來，擦擦灰塵，帶兒子鄭重地向鏟子說聲謝謝，然後再由先生拿去回收場，這也許是陪我到最後的備孕神器，更早之前，我曾在流產後丟棄了枕頭下的好孕棉，那是一段丟棄某些信念，又新增某些信仰的過程。

撕下最後一張春聯後，我們終於離開，從中陰再走向人間，為了妥善安頓這次的新生，又開始添置各式收納盒、清理用具、淨化室內的盆栽。雖然離新的一年只剩幾個月，還是在門口貼上新的春聯。捨棄是那麼地沉重，堆疊卻是那麼輕盈。孩子只花一天左右就適應了新居，在新鋪好的木地板上開心地來回奔跑。我與先生陸續打開所有紙箱，臥室的歸臥室、廚房的歸廚房，而許多無法定義、介於減法與加法之間的人生碎屑，被放入餅乾鐵盒，這些記憶的存糧，我想未來某一天，還是會需要的。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中