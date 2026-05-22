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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 李蘋芬／午後片段之二

2026/05/22 05:30

◎李蘋芬◎李蘋芬

◎李蘋芬

父親的刀片從兜售的人那裡亮出

我走在平原上儘管明白它沒有邊緣

流離用其昏暗的方式在進逼

近了。近了。

那聲音消失於疾風

我站在已經無數次重複自身的鐵道月台上

寡言的父親

背面整片空曠

或者你得了一本全是外國語的辭典

父親在意識邊緣的一張破沙發裡

甚至，你不確定他是否在等你

你恆久地以為

距離是一種假設

假設不等式於特定含氧量的空氣中成立

一邊是恆久，一邊輕放

他旁若無人地喝著可樂

像一個演員終於把腳本淡忘

近了。近了。在幕間，你把頭髮盤在腦後

電梯門後，你的童年，那隻鍬形蟲

你看不清楚

你被無理的象徵擊潰。零件飛散。

幻設的烏雲——響徹大道的車鳴——外國語的招牌浮華字眼

今天你就要踩著單車

旁若無人地駛過

去探測這世界上最完美也最簡單的事物

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