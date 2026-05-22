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【自由副刊】 李蘋芬／午後片段之二
◎李蘋芬
◎李蘋芬
．
父親的刀片從兜售的人那裡亮出
我走在平原上儘管明白它沒有邊緣
．
流離用其昏暗的方式在進逼
近了。近了。
那聲音消失於疾風
我站在已經無數次重複自身的鐵道月台上
．
寡言的父親
背面整片空曠
或者你得了一本全是外國語的辭典
父親在意識邊緣的一張破沙發裡
甚至，你不確定他是否在等你
你恆久地以為
距離是一種假設
．
假設不等式於特定含氧量的空氣中成立
一邊是恆久，一邊輕放
他旁若無人地喝著可樂
像一個演員終於把腳本淡忘
．
近了。近了。在幕間，你把頭髮盤在腦後
電梯門後，你的童年，那隻鍬形蟲
你看不清楚
你被無理的象徵擊潰。零件飛散。
幻設的烏雲——響徹大道的車鳴——外國語的招牌浮華字眼
今天你就要踩著單車
旁若無人地駛過
去探測這世界上最完美也最簡單的事物
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