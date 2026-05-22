【自由副刊】 李秉朔／誤解世界的方法之一

◎李秉朔

◎李秉朔

為好友的貓把屎把尿之後，往往有好事發生。跟貓道別通常在週末夜晚，回家的路上我習慣浸泡在音樂裡。電台主持人是一位女高音，這意味著我會被迫接觸大量陌生的聲樂作品。對懶癌末期患者而言，被勉強並不是壞事。某天主持人邀請男中音高歌幾曲，他歡唱音樂劇《窈窕淑女》導致蟲洞開啟，我失足掉回三十年前。

當時我每個星期被送到日系連鎖兒童音樂班混水摸魚，廣告都說學鋼琴的小孩不會變壞。教科書的編輯團隊想必對心理學頗有研究，從古典樂、音樂劇到西洋歌曲，全被改編成足以讓小朋友自彈自唱的簡易程度。仙女老師也沒閒著，每首歌都能講出一套引人入勝的故事，誘導我們對作品的境界心生嚮往。然而這些美好和善意與事實無關，曲目出處經常標示不清，歌名、歌詞也經過大幅變造。我正是在這種情況下學到《窈窕淑女》其中一曲。印象中，歌詞裡的主角是真正懂生活的單身女子（雪上加霜的是，有插圖為證），她擁有花園，花園裡有罕見的蝴蝶，她和蝴蝶懷抱著陽光和夢想。可是旋律的情緒比歌詞更誠實，大調很快便轉為小調，彷彿女子的花園有一處陽光無能企及的所在。在小學生眼中，如此疑慮非同小可，令我產生哲思泉湧的幻覺，進而沾沾自喜。

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抱持大量錯誤的認知不成問題，除非命運強行介入，堅持揭露真相。所幸學會這首歌後，我繼續享受無知的快樂，更僥倖的，那年隨爺爺暢遊日本，惜別晚會的才藝表演時段得以藉此曲炫耀情感深度。我確信自己成功突顯了歌曲中一抹遺憾，因為爺爺責怪我把娛興節目搞成葬禮現場。同行的伯公急忙打圓場，哼一曲輕快的日本歌謠挽救眾多窒息的旅伴，卻撿不回我碎滿地的玻璃心。他們不能明白被陰影籠罩的花園藏有多少奧義，只剩我一人樂於守護這個內容不明的祕密。

三十年後，廣播節目直截了當讓我知道根本沒有花園，沒有蝴蝶，沒有任何祕密。倒是有條尋常的街道，讓名叫Freddy的傻小子夜裡帶著一束花登門向單身女子求愛。受邀上節目的男中音用近乎無恥的歡快大聲嚷嚷〈On the Street Where You Live〉，歌詞中種種誆騙女性的話術從頭到尾熱情洋溢毫無陰影。多年來背負疑惑給我無限快感，結果正確答案只是健康的雄性荷爾蒙大噴發場景。如同福爾摩斯解開謎題之際，先前懷有偏見的笨蛋瞬間得知自己的智商，以致於比罪犯加倍沮喪。接下來我該如何對海馬迴保存的畫面負責？

三十年前的伯公或許是不錯的答案，他光速搶下我手上的麥克風，瞇起雙眼開始哼唱。曲不成調，沒人聽懂他念什麼經，卻不自覺隨著他搖頭晃腦打起拍子。伯公閒適的節奏在兵荒馬亂中優雅從容，不像做作的小學生需要形形色色的蝴蝶。他所到之處，就是花園。●

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