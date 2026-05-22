【自由副刊】 陳姵蓉／度假，修真？

◎陳姵蓉

◎陳姵蓉

四天連假，帶孩子入住全包式溫泉度假村。十米挑高氣派大廳，三面環湖落地窗景，一泊二食，泳池桑拿全日開放，瑜伽攀岩隨喜入場，全天候行政酒廊常態供應輕食酒水。「都是無限的嗎？」「都是無限的啊！」無限，兩個字總結了中產階級所有關於鯉躍龍門的想像。可惜心底渴望著無限，花錢買到的其實是過剩。好在過剩往往能魚目混珠成寬裕──若不細查，幾乎感覺近似。

論起全包式度假村中的過剩，還是要數自助餐廳為最。自助餐廳且做為全度假村內頂級赤裸的空間，其令人坦誠相見程度之徹底，更有甚於大眾溫泉浴池。自助餐廳內，裸裎以對的不止於皮肉，而是原本還隔了層肚皮的欲望。因此，再也沒有什麼比擦身而過時，朝彼此盤中物迅疾瞟睨的那一眼，更教人羞赧和脆弱的了。Coco Chanel說優雅是拒絕，但度假村說供餐到十點，於是我們排隊拿起長鋁夾與大湯勺，在眾目睽睽下不停為自己是誰做出最基進的表態──我是我所拾，我是我所食。如此還原人人本來面目的魔幻場域，俗極反而至聖：當五湖四海的食客個個虔誠托缽，仰首靜待師傅釋下生魚（或牛小排）的清淨時刻，人種膚色高矮胖瘦統統消失於無形，那麼實質地貼近了眾生平等。●

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