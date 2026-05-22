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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．說故事時間到囉】親近繪本 失眠好解方

2026/05/22 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

圖／達志影像圖／達志影像

特別喜愛平日的松菸文創，午后走入園區，沒有人潮，彷彿自己的大花園，每回總會先走去看那棵老榕樹，自由伸展的枝椏，陽光穿透的樹影，心就安在當下，帶著放鬆的身體，喝杯咖啡翻翻書，小日子的幸福感油然而生。

首屆金繪獎前些日子在松菸展出，趕在假日前去看，展區不大，巧思是創作寶盒，藏有每本書創作歷程的片段，感覺自己是巨人般，俯看小人國天地，也似走入作者內心世界，那初始的鉛筆草稿，創作背後的小細節，乃至故事主角躍出頁面，立體現身。

不同作品都談相似議題，表現的方式卻大異其趣，正是繪本的迷人處。有失眠經驗者都知道「愈想睡愈睡不著」的痛苦。《憂眠鎮》（巴巴文化）書名直接破梗，但整本書圖像繽紛，翻開書頁，會被畫面豐富和色彩飽和感吸引，睡不著覺的問題，好像沒那麼嚴重，倒是鎮上三塊大的失眠人數統計電子看板，讓人看了好緊張，猜猜最後憂眠鎮怎麼變成好眠鎮了呢？

動物和人一樣有睡眠困擾，《我的頭頂長了一朵香菇》（大塊）描繪鴨子頭頂長出小香菇，牠緊張地去看老鼠醫生，醫生拿著放大鏡仔細檢查後，說：「這是煩惱，好好睡一覺，就會自己掉下來。」重點是愈想好好睡，就愈難睡好，香菇一天天長大，朋友們幫忙想辦法，拔下大香菇還烤來吃，但新煩惱又跟隨著出現，有的煩惱還長成花椰菜……

展場的創作盒，用羊毛氈做出可愛的香菇、花椰菜；憂眠鎮的盒中有一塊厚織小毯，有種躺在上面就能好眠感，好似暗示著，讀完繪本，再把日常生活中的煩惱，透過手作就能療癒呢！

科技進步讓電子書逐漸取代紙本書，但每回讀繪本，總能感受手作的溫度，那天在獲獎作品閱讀角，我從站著翻閱，到坐下來一本本細看，像走進奇幻世界。

讀《山神的邀請卡：手作一條和自然交朋友的路》（小木馬）時，憶起曾經走過的阿塱壹古道，更感受深刻，原來自然步道也需靠手作，來親近及保護環境。一張來自山神的邀請卡，集合了山林中的五色鳥、鼴鼠、水鹿……牠們向人類訴說許多水泥建築的步道，帶來的各種干擾，影響水源和棲息，於是人類想到手作自然步道，來逐步改變，讓人與自然和諧共處。

《若是咧送批》（玉山社）也是手作感極強的作品，白髮老者騎腳踏車，後座一個鳥籠裡堆滿著信件，老者翻山越嶺，想完成送信的任務，作者把歷史長河中，傳遞家書的重要性，透過紙雕藝術疊砌，在書中以橫幅開展方式呈現，一頁頁拉開，雖是灰棕色調，視覺震撼相當大。

本土繪本近年屢進軍國際，金繪獎的設立，加深繪本文學和藝術重要性，獲特別貢獻獎的曹俊彥說，他在這六十多年的創作生涯都十分快樂，我身為一個喜愛讀繪本的說故事人，每讀繪本就不自覺地微笑起來，回到前面的失眠困擾，讀繪本玩手作應該也是好解方喲！

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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