【家庭plus．微幸福案內】端午節變兒童節 鯉魚旗高高掛

900隻鯉魚與端午的主角菖蒲在河岸相映成趣。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本受中國陰陽五行思想影響，每逢奇數月的連號日（1月特別有1日及7日）都是節句，亦即季節變換的時日，需要祛除邪氣（疾病），祈願健康長壽。1月7日是七草節句（吃七草粥養生），3月3日是桃花節句，是女兒節，5月5日是端午節，祈祝男兒成長，7月7日是七夕節句，9月9日是重陽節句。最不可思議的是端午節在儒家文化圈是緬懷憂國詩人屈原的節日，但在日本則成了兒童節，家家戶戶或各地河床升起鯉魚旗幟，但也有喝菖蒲酒、賞菖蒲等成人的活動。

日本端午節是陽曆5月5日，雖說是兒童節，卻多少有點重男輕女，如此的傳統是從鎌倉時代起，武士們因為端午除厄藥草的主角「菖蒲」，與「尚武」、「勝負」同音，因此成了祈禱男孩健康以及出頭天的節日，擺飾鎧甲與頭盔，升起鯉魚旗等，在江戶時代已成庶民風俗了，當時認為鯉魚躍登瀑布會更堅強，或許也與「鯉躍龍門」有關。

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近來各地方爭相升起數量驚人或超大型鯉魚旗，成了日本黃金週假期的重要觀光項目；例如埼玉縣加須市的鯉魚旗號稱世界第一，長達100公尺，需要幫浦才能升起來；鯉魚旗數量登上金氏紀錄的世界規模最大的群馬縣館林市今年升起5283隻，正好跟河畔櫻花或藤花一起觀賞；晴空塔升1000隻或東京鐵塔也都會升起333隻鯉魚！

我今年則去埼玉縣越谷市古荒川河床邊觀賞多達900隻鯉魚隨春風飄動，宛如在藍空中游泳，河畔也種了菖蒲花，跟鯉魚旗相映成趣！

日本人在端午節，會用菖蒲來避邪除厄，家門口裝飾菖蒲葉，成了此時的風物詩，也喝菖蒲酒或泡菖蒲湯；還吃柏葉包的艾草麻糬，因為柏樹的葉子到新芽冒出來前都不會掉落，象徵家門代代相傳不絕，是很吉祥，而且艾草與菖蒲的除魔厄藥效據說有雙重效果，日本裝飾包裹菖蒲、艾草等香草的「藥玉（球）」也是源自端午節！此外，日本不吃肉粽，但吃笹葉包的甜粽，讓我無限懷念肉粽！

端午也吃空豆（蠶豆），因為可以「朝天空躍升」或吃發音與「勝男」同音的鰹魚，江戶時代鰹魚是高級魚，號稱一隻可以買12軒長屋（獨立玄關面路的連軒低層住宅）的超高級魚，是「把老婆典當了也想要吃」的美味象徵，現在是輕易就能吃到的大眾魚，端午時節吃更有滋味，雖說是兒童節，大人也樂在其中！

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