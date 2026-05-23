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【藝術文化】萊比錫布商大廈管弦樂團訪台 驚喜呈獻南北兩套曲目

2026/05/23 05:30

鋼琴家尤莉安娜．阿芙蒂耶娃。（記者胡舜翔攝）鋼琴家尤莉安娜．阿芙蒂耶娃。（記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕擁有280年歷史的萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig）已於前日抵達台灣，昨（22日）日舉辦抵台記者會，現任音樂總監安德里斯．尼爾森斯（Andris Nelsons）、行政總監安德烈亞斯．舒茲（Andreas Schulz）以及鋼琴家尤莉安娜．阿芙蒂耶娃（Yulianna Avdeeva）皆出席到場。本次台灣巡演由MNA牛耳藝術主辦，於今（23）日在台北國家音樂廳、明（24）日在台南文化中心演出，呈獻南北兩套風格截然不同的曲目。

萊比錫布商大廈管弦樂團音樂總監安德里斯．尼爾森斯。 （記者胡舜翔攝）萊比錫布商大廈管弦樂團音樂總監安德里斯．尼爾森斯。 （記者胡舜翔攝）

台北場獲得凱基金控及其旗下單位全力挹注，提供獨家贊助的民間能量。行政總監安德烈亞斯．舒茲表示，樂團自1743年成立之初就是由市民與企業家共同支持，因此非常清楚民間伙伴的重要性。樂團與台灣的緣分始於1995年，兩年前構思亞洲巡演時，決定擁抱歷史脈絡，為南北兩地樂迷打造不同的驚喜，帶來流淌著樂團最正統歷史血液的經典。台南市副市長葉澤山說明，台南甫跨越400年歷史的里程碑，此時迎來樂團，是送給古城的珍貴禮物，也是台南文化中心整修前最具指標性的歷史時刻。台積電文教基金會贊助台南場，執行長許峻郎則借用哲學家叔本華的名言作結：「音樂不是世界的再現，它是直接的呈現。」

萊比錫布商大廈管弦樂團行政總監安德烈亞斯．舒茲。（記者胡舜翔攝）萊比錫布商大廈管弦樂團行政總監安德烈亞斯．舒茲。（記者胡舜翔攝）

曲目安排方面，台北場將演出拉赫曼尼諾夫《第二號鋼琴協奏曲》與蕭士塔高維契《第十號交響曲》。音樂總監尼爾森斯指出，蕭士塔高維契在受到蘇聯政權打壓後，透過這部交響曲隱晦表達自我情感，充滿了諷刺手段，例如聽似歡慶的第2樂章，實則是對史達林暴虐的冷酷批判。阿芙蒂耶娃也感性表示，拉赫曼尼諾夫是鋼琴之神，希望透過這部走出低潮、迎接曙光的涅槃之作，將快樂帶給觀眾。

萊比錫布商大廈管弦樂團來台記者會，凱基證券總經理林志宏（左起）、鋼琴家尤莉安娜．阿芙蒂耶娃、音樂總監安德里斯．尼爾森斯、台南市副市長葉澤山、行政總監安德烈亞斯．舒茲、台積電文教基金會執行長許峻郎。（記者胡舜翔攝）萊比錫布商大廈管弦樂團來台記者會，凱基證券總經理林志宏（左起）、鋼琴家尤莉安娜．阿芙蒂耶娃、音樂總監安德里斯．尼爾森斯、台南市副市長葉澤山、行政總監安德烈亞斯．舒茲、台積電文教基金會執行長許峻郎。（記者胡舜翔攝）

台南場同時為「台南國際音樂節與台積心築藝術季」的焦點節目，由台積電文教基金會、台南市政府文化局、財團法人台南市文化基金會共同主辦，將獻演舒曼《第一號交響曲—春天》，以及睽違25年再度由國際名團在台演出的華格納歌劇《女武神》第一幕。音樂總監尼爾森斯表示，《女武神》第一幕展現深刻的人性刻畫，「觀眾會聽到弦樂逐漸醞釀、緩緩升起的樂段，那是近乎催眠且魔幻的感受，讓我們知道什麼是愛、什麼是滿足，心靈將被徹底撫慰。」他最後總結自己的信念：「音樂是靈魂的糧食。能夠與台灣觀眾分享這充滿靈魂的時刻，是至高無上的幸福。」此外，牛耳藝術亦特別推出「青少年1+1」方案，已吸引超過400位青年觀眾參與，期望讓世界級的古典音樂跨越世代、向下扎根。詳詢MNA牛耳藝術網站。

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