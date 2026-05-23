【藝術文化】柏林愛樂鋼琴四重奏 今日府城挑戰布拉姆斯經典

柏林愛樂鋼琴四重奏：鋼琴家葛羅（左起）、小提琴家埃斯納歐拉、中提琴家韓特、大提琴家韋柏。（牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕獲得柏林愛樂官方認證的黃金室內樂組合「柏林愛樂鋼琴四重奏」於昨（22）日下午抵達台灣。小提琴家埃斯納歐拉（Luis Esnaola）、中提琴家韓特（Matthew Hunter）、大提琴家韋柏（Knut Weber），以及伊莉莎白大賽金獎得主鋼琴家葛羅（Markus Groh）將於今（23）日11時30分在台南文化中心演藝廳，挑戰演出作曲家布拉姆斯（Johannes Brahms）全套三首鋼琴四重奏作品，亦將邀請台灣指揮家吳曜宇擔任導聆與談人。

此次曲目安排別具深意，四位名家將帶領聽眾依序走過抒情恢宏的《A大調第二號》、略帶陰鬱內省的《c小調第三號》，最終以熱情澎湃、吉普賽風格的《g小調第一號》作結。昨日四位音樂家甫下飛機旋即接受媒體聯訪，在同一場音樂會中連續演奏三首布拉姆斯作品，堪稱極限挑戰。小提琴家埃斯納歐拉坦言，「這在體能與心理上皆極具考驗。」因作品結構龐大，且他和中提琴手在整場演出中皆採站姿，必須對自己身體有絕對的掌控度，才能在長時間演出中，毫無保留地釋放繁複的情感色調。大提琴家韋柏進一步形容，演奏時四位演奏者如同進入「心流狀態」（flow），「布拉姆斯的四重奏長達將近一小時，但我演出的體感時間極短，因為在演奏的瞬間便徹底融化在音樂裡。」面對如此高難度且高強度的任務，會強行將音樂家推入極致專注的領域，他更笑稱：「伊隆．馬斯克可以搭乘他的火箭去火星，但我們每演奏一次這部作品，就已經在外太空、抵達未知的宇宙了。」

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當被問及室內樂與交響樂的演奏差異時，團員表示，兩種演出代表不同的舞台定位，但在藝術價值上同樣舉足輕重。在大型交響樂團中，團員必須密切合作，有時需要戰略妥協，因為目標是完美融入集體；但在四重奏裡，每個人都是獨立的演奏家，對於樂句架構與時值拉伸具有絕對支配權，必須在伴奏與獨奏之間進行高頻率的身分切換，對音色控制精準度的要求，更是「每一秒都在燃燒極限」。

為了深化聆聽體驗，主辦單位MNA牛耳藝術攜手台南市政府文化局，規畫媲美歐洲音樂節的全日沉浸式體驗，上半場結束後，安排近一小時的中場休息，讓樂迷得以步出音樂廳漫步至假日廣場市集，悠閒享用茶點與在地美食，讓國際級的古典音樂自然融入府城的慢活步調。演出詳詢MNA牛耳藝術網站。

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