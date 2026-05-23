自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】張正傑大提琴獨奏會 首演新曲基隆嶼

2026/05/23 05:30

張正傑將進行大提琴獨奏會「從基隆到維也納」巡演。（張正傑提供）張正傑將進行大提琴獨奏會「從基隆到維也納」巡演。（張正傑提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕時常在音樂會主題策畫上發揮創意的大提琴家張正傑，這次以自身生命歷程為軸線推出獨奏會，串聯其出生地基隆與音樂養成地維也納，並委託同樣來自基隆的旅歐青年作曲家林佳瑩創作新曲《基隆嶼》，進行世界首演。

15歲就遠赴奧地利學習的張正傑，在歐洲生活13年，即便後來返台發展，仍對維也納懷有深厚情感。在維也納的音樂篇章中，張正傑將演出舒伯特《琶音琴奏鳴曲》，展現奧地利古典浪漫樂派的優雅，也呼應其音樂養成背景。

而特別量身打造的新曲《基隆嶼》，曲名以義大利文Isolotto（小島嶼）為意象延伸，呼應大提琴「盧傑利」所承載的音樂語境與義式琴韻。林佳瑩以故鄉的山海地景為靈感，將多年旅居海外後回望家鄉的情感經驗，轉化為自由流動的聲音風景。樂曲描繪濱海公路上風與海交織的動態感受，彷彿行經基隆海岸時海風的流動；亦刻畫遠眺基隆嶼時的遼闊視野，使島嶼不僅成為地理存在，更成為情感與記憶的投射。

此次音樂會，張正傑邀請長年合作伙伴、鋼琴家廖皎含共同演出，兩人將透過大提琴與鋼琴的細膩對話，呈現從古典經典到當代創作的多層次音樂語彙，展現室內樂合作的高度默契與音樂張力。

張正傑大提琴獨奏會「從基隆到維也納」，5月30日在衛武營表演廳、6月6日在台北國家兩廳院演奏廳、9月19日於台中國家歌劇院中劇院演出，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中