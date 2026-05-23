【藝術文化】張正傑大提琴獨奏會 首演新曲基隆嶼

張正傑將進行大提琴獨奏會「從基隆到維也納」巡演。（張正傑提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕時常在音樂會主題策畫上發揮創意的大提琴家張正傑，這次以自身生命歷程為軸線推出獨奏會，串聯其出生地基隆與音樂養成地維也納，並委託同樣來自基隆的旅歐青年作曲家林佳瑩創作新曲《基隆嶼》，進行世界首演。

15歲就遠赴奧地利學習的張正傑，在歐洲生活13年，即便後來返台發展，仍對維也納懷有深厚情感。在維也納的音樂篇章中，張正傑將演出舒伯特《琶音琴奏鳴曲》，展現奧地利古典浪漫樂派的優雅，也呼應其音樂養成背景。

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而特別量身打造的新曲《基隆嶼》，曲名以義大利文Isolotto（小島嶼）為意象延伸，呼應大提琴「盧傑利」所承載的音樂語境與義式琴韻。林佳瑩以故鄉的山海地景為靈感，將多年旅居海外後回望家鄉的情感經驗，轉化為自由流動的聲音風景。樂曲描繪濱海公路上風與海交織的動態感受，彷彿行經基隆海岸時海風的流動；亦刻畫遠眺基隆嶼時的遼闊視野，使島嶼不僅成為地理存在，更成為情感與記憶的投射。

此次音樂會，張正傑邀請長年合作伙伴、鋼琴家廖皎含共同演出，兩人將透過大提琴與鋼琴的細膩對話，呈現從古典經典到當代創作的多層次音樂語彙，展現室內樂合作的高度默契與音樂張力。

張正傑大提琴獨奏會「從基隆到維也納」，5月30日在衛武營表演廳、6月6日在台北國家兩廳院演奏廳、9月19日於台中國家歌劇院中劇院演出，詳詢OPENTIX。

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