【家庭plus．美味教室】日屋台美食 在家復刻

日屋台美食 在家復刻

文／洛兒．琪耶 繪／藤井敬士 譯／石武耕

雞蔥串

你曾經在日本街道上，被路邊攤的章魚燒、可樂餅、鯛魚燒香氣吸引嗎？或是走入歡騰的祭典，在令人垂涎的炒麵、串燒、巧克力香蕉間難以抉擇？深夜時坐進狹小攤屋，點一輪吸飽高湯的關東煮，再來一壺清酒撫慰？

請繼續往下閱讀...

日式炒麵

從日本江戶時代流傳至今的「屋台（Yatai）」，過去指的是祭典中販售食物的流動攤販，如今，則成為城市巷弄之間的街邊美食，代表日本庶民飲食的滋味與生活記憶！

唐揚雞

雞蔥串

可樂餅

材料（12串）：

雞腿肉400克、大蔥4根、燒鳥醬汁100毫升（200毫升份量：醬油150毫升、清酒120毫升、味醂5大匙、砂糖3大匙、雞湯粉1/2小匙或雞湯塊半塊）

做法：

1. 將燒鳥醬汁所有材料倒進鍋內煮滾， 過程中持續攪拌，使砂糖溶解於醬汁中，沸騰後以小火續煮約15分鐘，直到如糖漿般濃稠。

2.大蔥洗淨，切成4公分長的蔥段。將雞腿肉去骨，切成方塊。

3.在竹籤上交互插上雞肉塊與蔥段。點燃炭火。燒烤雞蔥串約6至8分鐘，在燒烤的同時，來回翻面並且浸入醬汁（約3次）。烤好時，雞蔥串應該呈現金黃色。

4.上桌前，浸入醬汁最後一次，即可食用。

小撇步：

‧雞肉塊要切成約略相同的大小，烤熟的程度才會一致。選用的蔥段也不要太粗，這樣才烤得透。

‧燒鳥醬汁沒用完，可以在冰箱冷藏一個星期。

日式炒麵

材料（4人份）：

日式炒麵麵條或油麵600克、豬五花薄片120克、洋蔥1顆，切絲、香菇4朵，切薄片、高麗菜8大片、日式炒麵醬8大匙、紅薑、海苔粉

做法：

1.汆燙麵條之後瀝乾備用。

2.在平底鍋裡倒一點油（食譜份量外），放入豬五花薄片與洋蔥絲，翻炒。加入香菇片，接著是切成小片的高麗菜。

3.加入麵條，翻炒1分鐘。再倒入炒麵醬，快速翻炒使其沾附在所有食材上。

4.炒好後，以餐盤分裝。最後放上少許紅薑絲並撒上海苔粉。

小撇步：

‧可以用豬排醬或御好燒醬來代替炒麵醬。也可以在烤肉醬裡加一點醋，用來替炒麵調味。

唐揚雞

材料（4人份）：

去骨雞腿肉400克、檸檬片4瓣、大蒜2瓣、太白粉45克、麵粉30克、薑泥1大匙、清酒1大匙、醬油4大匙、油炸用油、現磨胡椒

做法：

1.將雞腿肉切塊。將蒜頭去皮、去芯並壓成泥。

2.在碗中混合雞肉、蒜泥、薑泥、醬油、清酒和少許胡椒。放入冰箱醃30分鐘。

3.在深盤中混合太白粉與麵粉。

4.將醃好的雞肉瀝乾，放入盤中充分裹粉。

5.在深鍋中熱油，分批將雞肉下鍋油炸約5分鐘，直到表面呈現漂亮的金黃色。撈起放在吸油紙上瀝油。擠上檸檬汁，趁熱享用。

可樂餅

材料（6個）：

牛絞肉200克、馬鈴薯6顆、雞蛋2顆、洋蔥1顆，切碎、胡蘿蔔1根，切碎、太白粉2大匙、日式麵包粉40克、葵花油、豬排醬、鹽、胡椒

做法：

1.將馬鈴薯放進加鹽的滾水中，煮約20分鐘。撈起瀝乾後去皮，放入大碗，用叉子壓碎。

2.將蛋白與蛋黃分開。在平底鍋中放少許葵花油，加入切碎的洋蔥與胡蘿蔔，以中火炒約3分鐘。再加入牛絞肉並加鹽調味。用大火翻炒4至5分鐘。

3.把炒好的肉末加入壓碎的馬鈴薯混合均勻。離火後加入蛋黃拌勻。再次以鹽和胡椒調味。

4.將拌好的肉末薯泥分成6顆圓球。

5.在碗中將蛋白打散。準備兩個盤子分別裝太白粉與麵包粉。將每顆薯泥球依序裹上太白粉、蛋白以及麵包粉。

6.在深鍋中熱油，油炸這些薯泥球約5分鐘，直到表面呈現金黃色。撈起放在吸油紙上瀝油。搭配豬排醬享用。

（圖片提供／《屋台：第一本「日本路邊攤」繪典！深入最接地氣的街頭飲食文化，復刻52種定番美食》台灣廣廈）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法