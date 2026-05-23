【藝週末．藝週推薦音樂會】台北之聲繪成台灣風情畫─北市國6月歐巡精選曲目搶先聽

北市國是台灣第一個專業國樂團。

文／記者凌美雪 圖片提供／北市國

歐巡行前音樂會於5月28日在台北國家音樂廳演出。

1979年成立的台北市立國樂團（Taipei Chinese Orchestra，TCO），在奔向50週年的路途中，迎來重大的里程碑：將由團長鄭立彬率團，攜手多位獨奏家，於6月前往歐洲德國柏林愛樂廳、萊比錫布商大廈音樂廳、及奧地利維也納金色大廳巡演，成為台灣第1個同時登上歐洲3大頂尖音樂殿堂的職業樂團。

北市國演出照。

鄭立彬接受本報專訪，透露促成此次歐洲3城巡演背後不為人知的艱辛與挑戰，以及如何透過選曲的用心，以「台北之聲」繪成「台灣風情畫」，展現北市國立足台灣、連結國際的努力與成果。鄭立彬說，在台灣這麼困難的外交處境裡，北市國很榮幸能為文化外交盡一份心力。而在歐巡啟程之前，行前音樂會將於5月28日登場，邀請台灣樂迷搶先欣賞與歐巡首站柏林一樣的演出。

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2018年美巡，是台灣第一個登紐約卡內基廳的樂團。

已有46年歷史的北市國，有「台北之聲」美譽，但一旦站上國際舞台，就是來自台灣的聲音。攤開北市國海外演出資歷，曾多次出訪過歐、美、亞超過20多個國家，更於2018年成為首個登上紐約卡內基音樂廳演出的台灣樂團。鄭立彬說：「不管是從台灣的哪個地方，或是我們今年樂季的核心，都是想展現北市國這個台北之聲，其實是立足台灣、連結國際。」

柏林愛樂廳以建築結構與音響效果聞名。（記者凌美雪攝）

歐洲3大頂尖音樂廳一次成行

位於維也納音樂之友協會大樓內的金色大廳，天花板上的花格鑲板以及數量眾多的女神像柱，使整體金碧輝煌。（記者凌美雪攝）

鄭立彬認為，最終能將3大場館順利串聯起來的最大功臣，是樂團的幕僚單位，比如國外場館檔期確認之後，就必須趕快下訂金預訂下來，幕僚單位以彈性思維跳脫公務機關年度預算使用的框架，在經費上適度鬆綁，是很難得的突破。

鄭立彬以橫跨中、西樂團的指揮功力及經歷，帶領樂團建構「台北之聲」，同時推廣台灣作曲家作品。

其次，也要感謝旅歐多年的音樂家羅弘煜，在前期洽詢了3個場館的檔期，使後續安排得以順利展開；「剛好駐奧地利大使劉玄詠籌辦歐洲台灣文化年，得知我們最終站在維也納演出，就邀請我們成為其活動之一；換個角度想，能夠透過音樂演出，為台灣這麼困難的外交處境盡一份心力，我們也深感榮幸。」

駐奧地利代表處邀請北市國巡演，維也納站成為歐洲台灣文化年活動之一。

不過，3個場館的串聯還有許多挑戰性。其一是柏林跟維也納2個場館的使用時間都比較緊。柏林愛樂廳在北市國6月3日演出當天，還有柏林愛樂樂團在舞台上的排練，「等我們進場館已經是下午5點，大概只能做一個簡單的試音。」維也納金廳則因為是上午11點的演出，所以早上進場裝台等工作也會比較緊湊。

北市國高笛首席賴苡鈞。

鄭立彬也提到，關於維也納金廳上午11點演出這件事，台灣觀眾或許會覺得奇怪，其實不然，因為歐洲人在星期天做完禮拜去聽音樂會是很正常的事，維也納愛樂就常常是星期六晚上或星期天上午演出。當然，這也考驗了樂團所有音樂家，必須在那麼短的時間適應各個場館不同的音響設計與特性，及時調整做最好的演出。

旅德大提琴家楊文信。

地表演出最多台灣曲目的職業樂團

江文也1936年在奧運獲獎後發行的《台灣舞曲》。（資料照，記者劉婉君攝）

鄭立彬很有自信地說，台灣的國樂團是華人圈最好。「我覺得台灣是一個很有趣的地方，多元文化、具包容性，然後發展成跟原本不太一樣的風貌，這是台灣很值得驕傲的部分。」談到歐巡主題「台灣風情畫」，鄭立彬表示，以前在國外演出時，常會遇到當地觀眾問：「你們的樂團演奏很棒，可是你們的音樂呢？」因此，「我們每次國外巡演都會帶台灣作品，得到的迴響也是很有新鮮感，反應非常好。」

北市國將歐巡做為傳藝季壓軸，圖為宣告記者會中《眾神出巡》的嗩吶演出片段。（記者凌美雪攝）

尤其此行德國與奧地利，都是古典音樂發源最重要的國家，一般台灣樂團出國演出，可能會融合台灣與西方曲目，藉此交流對話，但北市國決定，全場台灣曲目，並以同名曲目《台灣風情畫》（Taiwan Panorama）為名，演出多首原創或改編為國樂版本的曲目。

北市國高音嗩吶兼管首席林子由。

能夠在國際舞台受到歡迎，關鍵在於獨具台灣的識別性，鄭立彬妙喻，「北市國可能是地表上面演奏台灣作品數量最多的樂團。」看重並充分理解台灣作曲家的作品，也使北市國最有能力將台灣的曲目，做最有機的組合與詮釋。

4城2套曲目 共繪台灣風情畫

包括歐洲3城與台北行前音樂會，此次歐巡共有4場，曲目規畫上，分為前面台北與柏林、後面萊比錫與維也納，共2套不同的曲目組合。鄭立彬說，因考慮到柏林與萊比錫之間的車程只有2～3小時，如果有德國當地的觀眾願意2場都聽，就不會感覺節目都一樣。

在柏林聽見台灣作曲家旅居海外的鄉愁

「在柏林一定要演江文也的《台灣舞曲》，因為它是1936年柏林奧運的得獎作品，從1936到2026，時隔90年，《台灣舞曲》再次在柏林響起，而且是由台灣的樂團來演奏，這是多麼有意義的事！」鄭立彬認為，此曲在台灣演出也深具意義，因為《台灣舞曲》在台灣音樂史上的地位非常重要。此次演出的是2006年北市國委託作曲家陳能濟根據原曲移植為國樂團演奏版本。

其次是蕭泰然的《大提琴協奏曲》，蕭泰然曾因戒嚴時期的政治因素，長期旅居美國，沒辦法回到台灣。此曲是他作品中極少數在台灣首演（1992）的曲目之一，可以聽到作曲家濃厚的鄉愁。「當然，大提琴是西方觀眾非常熟悉的樂器，我們特別邀請到台灣旅德大提琴家楊文信來演繹這個作品。」

再來是台灣中生代作曲家王乙聿《庫依的愛情》笛協奏曲，這首曲子是以台灣原住民排灣族兩個部落間真實發生的愛情故事為題材，鄭立彬說，擔任獨奏的賴苡鈞可以說是目前台灣最頂尖的笛演奏家。

音樂會下半場將重磅呈獻作曲家鍾耀光的《台灣風情畫》國樂團版，共7個樂章，從阿里山的雲海到日月潭秋色，然後走訪三峽老街，又轉進蘭嶼看雅美族的飛魚祭，還有野柳的海蝕奇岩、十分瀑布的飛瀑流泉，最後描繪太魯閣峽谷的宏偉氣勢，做為燦爛的收尾。鄭立彬說，最終章〈絕壁千仞〉曾做為2009年高雄世大運電音三太子表演的音樂，廣受各界好評，「我們很想讓西方觀眾也藉此認識台灣之美。」

萊比錫與維也納 聚焦風俗之美

後面萊比錫與維也納是另一套曲目，上半場將《台灣舞曲》置換為陳樹熙的《眾神出巡》。鄭立彬回顧，2018年在美國紐約卡內基音樂廳演出時，開場由指揮帶著嗩吶吹奏者，從觀眾席後方穿越，邊吹奏邊走上舞台，那種神明出巡的氣勢，讓全場沸騰，在國外演出不僅效果非常好，也有一種台灣音樂家真的走出去了的感覺，至今令人印象深刻。

下半場的《台灣風情畫》則置換成另外3首作品，由蘇文慶的《台灣追想曲》開場，此曲是標準的國樂曲目，也可以說是台灣國樂的國歌，是所有國樂人從小到大一定會練、會演的曲子。

然後是由盧亮輝改編郭芝苑《3首台灣民間音樂》的國樂團版，包括京劇的曲牌、南管與北管等，展現郭芝苑取擷台灣民間戲曲音樂為創作靈感的成果。盧亮輝也因此曲得到傳藝金曲最佳編曲獎。

最後就是曾翊玹《時光下的福爾摩沙》。鄭立彬說，如果王乙聿算台灣中生代作曲家，曾翊玹可說是非常年輕的，才離開校園沒有多久，作品卻很好聽。我們希望透過這首曲子，讓觀眾知道世界上有個美麗之島，一個充滿文化氣息的國家。

安可曲藏彩蛋送驚喜

安可曲的選擇更突顯北市國在規畫曲目上的國際視野與細膩用心，除了代表台灣的《望春風》之外，在柏林，端出柏林愛樂每年夏季「森林劇場音樂會」的固定壓軸安可曲《柏林氣息》；在萊比錫，會演出曾經擔任布商大廈管弦樂團音樂總監的孟德爾頌作品，把他的《仲夏夜之夢》改成國樂團演出；到了維也納，則演出小約翰史特勞斯的《雷鳴與閃電波卡舞曲》，希望除了全場台灣音樂之外，也能帶給當地的外國觀眾一些驚喜。

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