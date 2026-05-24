【藝術文化】總統府音樂會屏東登場 回望民主歷程感動鄉親

2026總統府音樂會「民主台灣 南風暖歌」昨晚屏東登場，演出精采動人。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2026年總統府音樂會昨（23日）晚在屏東縣立體育館舉行，以「民主台灣 南風暖歌」為題，適逢總統直選30週年，選曲橫跨半世紀，重現威權時期被噤聲的經典歌曲，並透過舞台動畫串聯台灣民主歷程，帶領國人再次感受台灣民主一路走來的珍貴與不易。

2026總統府音樂會戶外轉播，鄉親們聚坐在草地上觀賞。（記者羅欣貞攝）

總統賴清德在音樂會開始前特地到場外和民眾互動，接著再進入體育館，和國內外來賓以及民眾一同欣賞精采的音樂會，場外鄉親則透過大螢幕轉播同步觀賞。

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2026總統府音樂會場外安排市集活動，吸引民眾參加。（記者羅欣貞攝）

今年音樂會以5大主軸貫穿全場，首先「島嶼回聲」，由屏東排灣族金曲歌手戴曉君Sauljaljui、南台灣獨立樂團淺堤、金曲客家歌手米莎、台灣客家及新住民二代創作歌手黃宇寒Han及台灣原住民族文化園區的娜麓灣樂舞劇團、海軍軍樂隊等，以多元聲音喚起島嶼深處的歷史記憶與文化力量。

接著由資深唱將潘麗麗、歌后曹雅雯、台語歌王謝銘祐、流氓阿德、客語流行音樂重要推手謝宇威、國立實驗合唱團，重新詮釋〈望你早歸〉、〈黃昏的故鄉〉、〈回鄉的我〉，唱出由壓抑與不安的年代迎來「自由綻放」；「自信引領」由屏東縣聯合管樂團、知名DJ及電子音樂製作人Sonia Calico、原住民饒舌創作組合貨櫃兄弟Reloading Bros跨界共演，還有奧運霹靂舞好手孫振、客語饒舌歌手Yappy重新詮釋台灣傳統文化。

「攜手同行」邀請紐西蘭羅托路亞市的毛利Te Pā Tū、沖繩樂團THE SAKISHIMA meeting、台灣原住民代表陳建年與謝皓成共同演出，展現台灣近年積極與世界交朋友；最後的「守望台灣」，邀請融合北管、饒舌、搖滾與電音的震樂堂，攜手搖滾創作歌手林宗興、台中浩天宮四紅哨角隊，以及三金得主音樂創作人陳明章、吳永吉和豐田國小合唱團，獻唱〈為你來行〉、〈伊是咱的寶貝〉等溫暖歌曲，2小時的演出沒有冷場，相當精采。

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