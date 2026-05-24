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【藝術文化】台灣藝術家法國沙龍學會 TFA國際巡迴特展

2026/05/24 05:30

陳志芬〈如歌的行板〉油彩，30F。（TFA提供）陳志芬〈如歌的行板〉油彩，30F。（TFA提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣藝術家法國沙龍學會主辦的「台灣藝術家法國沙龍學會TFA國際巡迴特展」，5月22日至6月1日在中正紀念堂1展廳展出，展覽匯集曾入選法國巴黎沙龍展的優秀藝術家，帶來逾250件各具獨特性的佳作。

李金祝〈阿拉斯加風景〉油彩，100F。（記者董柏廷攝）李金祝〈阿拉斯加風景〉油彩，100F。（記者董柏廷攝）

此次展品類型極為豐富，包含油彩、膠彩、水彩、壓克力、綜合媒材、立體雕塑以及數位作品等，共計62位重量級藝術家參展。

展覽作品細緻，現任理事長陳志芬此次展出曾獲奧林匹克藝術獎的油畫作品〈如歌的行板〉，畫面巧妙融合西方寫實與東方潑墨精神。展場中亦包含多位獲得法國藝術家沙龍肯定的名家作品，例如資深優秀會員李金祝藝術家的經典之作〈阿拉斯加風景〉，展現細膩的景致描繪。永久榮譽理事長李元亨展出曾獲雕塑銀牌獎的作品〈母愛〉、創會理事長趙宗冠的作品則體現其對土地的關懷、榮譽理事長林金田將台灣本土自然的壯麗與鄉土溫度，轉化為具國際格局的視覺語彙。

本展的藝術風格多元，從具象寫實、半具象到抽象心象的演變歷程，作品中既有對大自然光影的捕捉，也有對科技文明、數位感知的超現實探討，反映當代藝術家對存在與生命的深層提問，促成台灣藝術家與國際美學接軌的深度對話。

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