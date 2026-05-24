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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】社區設施 真貼心

2026/05/24 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

社區多了些人性化設施，不但讓住戶生活便利、舒適外，也更像個大家庭……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈科技萬歲〉智能管理 生活好便利

文／海旻（桃園市）

去年從台南搬到桃園這個新社區，才發現現在的社區大樓採用智能科技管理，一切變得方便許多。就好比可以線上繳交管理費，不似以前的舊社區，只能拿著繳費單跑到銀行或超商才能繳費，相形之下便利許多。

除此之外，填寫瓦斯度數、預約健身房的使用時間、提醒包裹郵件的領取，甚至社區叫車服務，都能操作App線上進行，實在太進步、太方便了。

還有一件事也是非常棒的，那就是社區的垃圾處理場是24小時不設限的，只要正確完成垃圾分類，隨時都可以下樓倒垃圾、放回收物，這可比以前住的舊社區有時間限制來得便利許多。畢竟大家作息不同，沒有時間限制還是比較理想。

現代人生活步調緊湊，工作又忙碌，如果採用舊式的社區管理方式，一定很難適應。我很高興搬來這裡，雖然我是個科技三葉蟲，一開始有些適應不良，但上手之後，才發現的確便利許多，生活也可以過得較為從容，這些都是以前無法體會的，感覺真是太妙了。

〈愛物惜物〉惜物角落 資源再生

文／珍妮鴨（台中市）

在社區主委「很多明明還好端端的東西被當成垃圾，看著清運車整個載走，然後直接輾壓，實在太糟蹋了」的提議後，管委會決定挪出垃圾場內的一方小空間，上面註明「若用得到，請您帶走」，讓「你丟我撿」來避免浪費、力行環保。

於是社區的垃圾集中場，除了一般垃圾和資源回收的基本分類之外，還增設了一個「惜物角落」，讓住戶可以將留之無用但棄之可惜的物品放在這裡，供其他人視需求自行取用。

很多時候，我到樓下倒個垃圾就能拾獲頗為實用的「意外之材」，讓我不需再另行購買；有的東西還能分享給媽媽姊姊。每次她們「受惠良多」時，都會不可置信地說：「這不是新的嗎？怎麼就被丟掉了呢？」

我也常將家中狀況良好但經年閒置的「冗物」拿去，當發現已被人取走時，我會好高興，因為有人願意延續這些東西的使用壽命，不致「暴殄好物」。

這個基於愛物惜物而設置的小角落，讓我覺得整個社區都在為愛地球盡了些小小的心力，真好！

〈寵物友善〉設立餵養點 為浪貓找家

文／cal（南投縣）

社區出現一隻黑白相間的大貓，剛開始警惕心很重，總是躲在草叢或樹梢觀察，後來可能有人投餵，常對著來往人叫喚。

住戶與社區管理反映後，管理員沒有驅趕貓咪，而是設立固定餵養點，放置紙箱、水、飼料，讓貓咪有東西吃，吃完收拾乾淨，避免蟑螂螞蟻；與貓建立信賴關係後，管理員用誘捕籠順利帶貓去結紮，幫助找到收養人。

隨著固定餵養處的設立，社區的貓陸續被抓紮。去年冬天餵養處冒出懷孕的母貓，沒過多久小貓出生，因母貓產後狀況不佳，管理員在社區群組徵求會餵養的奶貓手，立即有住戶響應；等到母貓與小貓身體轉好開放認養，管理員將貓咪的領養情形貼到公布欄，讓關心的人知道貓都有好歸宿，非常暖心。

人類對待動物的態度是文明的象徵，我很高興跟友善的人們住在同一社區，社區管理的措施兼顧對小動物的照顧與環境維持，適合長久居住下去。

〈貼心細節〉設置印表機 收費低廉

文／董劭杰（新北市）

說到我們社區裡最常用的設施，大概就非圖書室莫屬了，不僅夏日能提供涼爽又舒適的空間，偶爾不知道要做什麼的週末午後，也能全家人一起在這裡看書消磨時間。

不過最讓我覺得便利的其實不是圖書室，而是那台放在圖書室角落裡的印表機。

儘管只開放到晚上9點，不如24小時的便利商店，但在價格方面，不論是印黑白或是彩色，都只要便利商店的三分之一左右。雖然並非經常需要，但有次太太負責教會的小組活動，剛好需要印頁數高達上百張的資料，要是到附近的便利商店，荷包恐怕就要大失血了。那時我就不禁感歎，社區有這台印表機，真好。

雖然這只是一個偶爾才用到的便利措施，但有時就恰巧能解決生活中冒出的意外煩惱。這些貼心的細節，讓原本就友善的社區，更添了一份溫暖，讓人打從心底覺得，住在這裡真好。

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