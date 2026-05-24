【藝週末．藝週美術人物 】創作出世界最美的書─《臺灣活版時代》設計師高鵬翔

高鵬翔將族語專輯《御風而行》化身展翅巨鳥。

文／高依汾 照片提供／高鵬翔

《老師傅的排版桌》書籍厚度有3.5公分，裡面包含高鵬翔設計出能隨身攜帶的「活字排版印刷盒」。

《臺灣活版時代》繼受到金蝶獎「金獎」肯定後，今年3月再度斬獲佳績，於33國、近600本書籍中，獲德國書藝基金會頒「世界最美的書」榮譽獎（Honorary Appreciation）。設計師高鵬翔以細膩入微的觀察力與設計師之眼，一筆一畫地將即將消逝的活版印刷工藝詳細描繪，並將活版印刷特色延伸至書籍裝幀上，深具文化底蘊的設計擄獲國內外專業評審的心，也讓世界看到台灣的美學實力。

每次出手均讓人驚豔的設計師高鵬翔。（高依汾攝）

活版印刷的問世，使書籍製造由少量的手抄書、不能重複使用的雕版印刷，進展至可重複利用的活字印刷，不僅成本得以降低，還能大量生產，加速知識傳播與思想革命，對文化影響深遠。隨著科技發達，電腦排版與數位印刷興起，工序相對繁雜且勞力密集的活版印刷逐漸消逝。高鵬翔察覺此危機，耗時5年走訪僅存的幾間鑄字行與印版店，透過圖解記錄，在老師傅們退休前，將其工具、工法與術語一一凝結於書本裡。

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《臺灣活版時代》封面設計契合主題且具美感。

作品獲獎連連 令人想收藏的藝術品

裸脊設計讓封面與封底打開後可完全攤平。（高依汾翻拍）

拿到《臺灣活版時代》時，封面凹凸不平的觸感，讓人深刻感受活版印刷的力道，一翻開書頁，「鑄」、「檢」、「排」、「印」等霸占1/4頁面的巨大字體，張力十足，書中一幅幅機器設備拆解圖、與檢字行字架上密密麻麻的鉛字寫實繪圖，均令人好奇作者如何兼具心細如髮的觀察力與理工腦的思考邏輯？高鵬翔並非第1個記錄活版印刷產業之人，卻是首位採用圖解方式，將照片無法說明的訊息──表面之下的內部結構，一道傳達給讀者的作者。

電子書無法達到拉頁設計的效果。（高依汾翻拍）

擁有超過30年設計經驗的高鵬翔，是位連連獲獎的設計師，從音樂專輯包裝的金曲獎、美國獨立音樂獎，到書籍領域的金鼎獎、金蝶獎等，堪稱業界常勝軍。屢獲殊榮的他，每每能精準捕捉人與物的精髓，再以獨到審美眼光和精湛設計功力，帶給消費者視覺上的震撼。

日星鑄字行是全台僅存的鑄字行。

高鵬翔分析，「紙本書會消失」這件事討論已久，傳統形式的書籍，開本固定、裝幀與材質較少變化，若書本的存在只為內容，那便會輕易地被電子書取代。假如能在視覺、觸感、分量方面，創造出質感上的差異，就具有「收藏」價值。

高鵬翔將日星鑄字行的空間氛圍保留下來。（高依汾翻拍）

如同早期固定規格的唱片，在串流平台出現後市場急速萎縮，因為下載即可獲取相同的內容。高鵬翔以替「山狗大後生樂團」設計的客家音樂專輯《早安大武山》為例，從方盒外觀的專輯上方打開手電筒照射，就能看到一束光灑落在盒內的山水風景上，彷彿箱子裡的微型世界；另一張太魯閣音樂人的族語專輯《御風而行Peapa ku bgihur》，他則以一隻展開雙翼的巨鳥，傳遞族人守護家園的情感，藉著提供消費者實體感受的「特殊裝幀」，在市場中勝出。

高鵬翔費心研究鑄字機內部複雜結構。 （高依汾攝）

把書變好玩 買書不只為內容

高鵬翔認為最難畫的就是鑄字機。

當購買音樂專輯不再僅為了聽音樂，而是一種對藝術品的喜好與收藏時，它便有無可取代的價值，書籍亦然。高鵬翔笑著分享，自己在首本著作《老師傅的排版桌》中玩得更大！選用與油墨相似的全黑裝幀，內容雖僅12頁，書本厚度卻達3.5公分。打開這本前所未有的「書」，看到的既不是黃金屋、亦非顏如玉，而是一台能隨身攜帶、印刷的「活印盒」，讀者能像玩積木般自由排列組合，蘸上油墨即可印製名片。書裡除了有鉛字、紙鉛角、空白紙張、印台等，連排鉛角專用的鑷子都貼心附上。

內頁的巨大字體，張力十足。（高依汾翻拍）

高鵬翔解釋，這些不起眼的鉛角是摸得到的「空白鍵」，對於活字排版而言至關重要，它的存在確保文字能坐落在正確位子上。若用傳統鉛製鉛角會使書本過重，為此他費心研發出重量僅1/10的黑卡紙鉛角。

未來高鵬翔會以漫畫方式，繼續講述活版印刷的故事。

為《臺灣活版時代》傾注心力 獲國際評審青睞

談到第2本書《臺灣活版時代》獲獎原因，高鵬翔表示，封面設計契合主題、具有視覺美感；開放式書脊（裸脊）設計讓封面與封底打開後可完全攤平，完整呈現活版印刷運作的4大工序：鑄字、檢字、排版、印刷；以傳統活版印刷工藝製作的封面，觸摸即能感受到活版印刷的凹凸質感；書本採用如同鉛字的柔和灰色調，構成統一的視覺基調等，都是評審欣賞的理由。

除了外觀，高鵬翔進一步說明，第13頁的拉頁設計，讓「西式漢文活版印刷與臺灣發展年表」可以一目了然，若放在電子書上就只能局部閱讀，無法達到相同效果；早在繪圖前，即考量閱讀時的平穩與順暢度，所以從與翻書同方向的視角來畫圖，結構全為水平、無變形透視；為了呈現最優質的圖片，當他畫到後期更能掌握細節時，又不厭其煩地重新檢視之前畫好的稿子，將細節統一。高鵬翔提到，最難畫的是第29頁的鑄字機，結構複雜又不能請老闆真的把機器拆開，只能利用維修時，窺探部分內部構造。

另一個高鵬翔認為具有傳承意義的重點，是《臺灣活版時代》保留住台灣師傅特有的專業術語，如：罫線（日語kei-sen），老師傅習慣用台式日語「kei-suànn」來表達。這是屬於台灣的特色，不單是產業文化、也是歷史交織的結果。

面對耗時5年、傾注全部心力完成的《臺灣活版時代》，高鵬翔仍有未盡之願，關於近代明體字在日本改刻的美學源頭，尚待搜集更多史料與考證。接下來，高鵬翔還打算以漫畫方式，從不同角度繼續講述活版印刷的故事。

「世界最美的書」小知識

由德國書藝基金會（Stiftung Buchkunst）舉辦的「世界最美的書」（Best Book Design from all over the world）設計大賽，自1963年來在萊比錫舉行超過一甲子歲月，來自30多國、數百本參選書籍，需先在本國獲獎後才有機會參加評選，共頒發14個獎項：「金獎」1名、「金獎章」1名、「銀獎章」2名、「銅獎章」5名、「榮譽獎」5名。

高鵬翔小檔案

1972年出生台北，復興商工美工科畢業後，曾任職漢聲、遠流出版社，現為自由接案設計師。重要得獎紀錄：2011年金曲獎最佳專輯包裝獎、2016年美國獨立音樂獎專輯包裝設計獎；2017年出版《老師傅的排版桌》獲金蝶獎銅獎、金鼎獎非文學圖書獎、台北設計獎銀獎、香港亞洲最具影響力獎銀獎等；2025年出版《臺灣活版時代》獲金蝶獎金獎、德國書藝基金會「世界最美的書」榮譽獎。

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