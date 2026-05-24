【藝週末．經典音樂劇幕後 】《歌劇魅影》全球巡演40年 歷久不衰背後的舞台機密

隨著新技術內建式吊掛系統，可讓吊燈的掉落更精準安全。

文．攝影／記者凌美雪

後方女主角的藍色戰袍與前方華麗群舞的服裝，堪稱所有想躋身《歌劇魅影》女主角的夢想。

全本音樂劇《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）在台灣展開長達2個多月的巡演，最終站將於26日在台中國家歌劇院登場。這部自1986年於倫敦西區首演的經典音樂劇，全球巡演紀錄40年來歷久不衰，光是台灣就已經是第5次巡演，仍然創下場場爆滿的熱潮，原因除音樂動人之外，舞台布景更是劇場界的典範。

女主角的藍色戰袍。

舞台監督Sandie Bekavac表示，《歌劇魅影》演員約有35位，後台工作人員包括隨團與在地大約60名。各部門執行工作都隱藏在紅幕後方舞台兩邊的「側台（wing）」，在此所有動線都經過精密安排，包括布景存放、演員與工作人員進出舞台等，在黑暗中所有人以無聲為第一原則，專注熟練地進行各項緊密且精準的工作，確保舞台音效不受干擾，讓演出順暢呈現。

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舞台監督Sandie說明水晶吊燈對《歌劇魅影》的標誌性意義。

為求原汁原味，《歌劇魅影》巡演團是帶著原版打造的舞台、服裝、道具到世界各地，連專用的拼接地板也是標準化一起打包移動，因此，整個製作在台灣巡演就動員約24台卡車運送。Sandie指出，台灣劇場後台最大特色是相對寬廣，很多布景可以直接放地面，不像倫敦或紐約需要吊掛在空中。

鑲嵌在水晶燈上刻有「Hal」 字樣的小金屬片。

舞台布景道具中，有2件標誌性的精典藏洋蔥。Sandie特別秀出2套女主角的戲服，其中一件裝飾華麗，以致整件裙子就有15公斤重，但女主角必須穿上後，一秒內走上台開始唱歌；相較之下顯得較素樸的一件藍色洋裝，是克莉絲汀首次站上歌劇院舞台擔任女主角時穿著的戲服。Sandie說：「很多女演員第一次試穿時都會感動落淚。」有一種即將圓夢的自我映照。

另一項藏著溫暖心意的，就是重達數百公斤重的水晶吊燈。這次來台巡演使用的水晶燈是2019年製作，那年也是打造《歌劇魅影》為劇場音樂劇經典的哈洛德．普林斯（Harold Prince）辭世，因此，劇組特別在箍住水晶燈造型的橢圓腰框上，鑲嵌了一塊小金屬片刻有「Hal」 字樣，用來紀念這位百老匯的傳奇導演。

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