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【藝術文化】台南國際音樂節閉幕 萊比錫布商大廈管弦樂團壓軸獻演《女武神》

2026/05/25 05:30

頂尖表演組合，前排右起為男高音Klaus Florian Vogt、指揮尼爾森斯、女高音Sarah Wegener、男低音Vitalij Kowaljow。（MNA提供）頂尖表演組合，前排右起為男高音Klaus Florian Vogt、指揮尼爾森斯、女高音Sarah Wegener、男低音Vitalij Kowaljow。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕擁有280年歷史的歐陸天團萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig），由超級指揮大師安德里斯．尼爾森斯（Andris Nelsons）親自率領登台，不只成為國內古典樂迷今年必聽選項，昨（24）日在台南文化中心的演出，更是連日本與香港樂迷都專程跨海飛台朝聖；樂團也慷慨地在《女武神》之後，於安可曲獻上《羅恩格林》，讓所有樂迷驚喜不已。

指揮大師尼爾森斯親率萊比錫布商大廈管弦樂團展現正統底蘊。（MNA提供）指揮大師尼爾森斯親率萊比錫布商大廈管弦樂團展現正統底蘊。（MNA提供）

這是歷史悠久的萊比錫布商首次造訪同樣文化底蘊深厚的台南，並做為台南國際音樂節的閉幕壓軸。萊比錫布商是全世界第一個在拜魯特音樂節之外演出《指環》的樂團，這個無可替代的連結，讓樂團決定請來多位當今最炙手可熱、拜魯特音樂節御用的華格納獨唱家，包括男高音Klaus Florian Vogt、女高音Sarah Wegener與男低音Vitalij Kowaljow，因此吸引無數樂迷奔赴台南，還有南下的樂迷在高鐵巧遇尼爾森斯，獲得與大師親近合影，成為音樂旅程的意外插曲。

全場樂迷以持續不斷的掌聲與歡呼向樂團致敬。（MNA提供）全場樂迷以持續不斷的掌聲與歡呼向樂團致敬。（MNA提供）

音樂會上半場由舒曼的降B大調第一號交響曲《春天》拉開序幕，樂團以流暢且富有朝氣的音色，為午後注入生機盎然的浪漫派詩意；下半場即是此行最大焦點華格納《女武神》第一幕。萊比錫是華格納的出生地，尼爾森斯曾在訪問中表示，《女武神》第一幕是整部《指環》大戲中，最能展現英雄、神祇與人類拉扯，且最具人性全貌的一幕。

主辦牛耳藝術指出，樂團演繹這部作品時，在緊湊的樂段全神貫注，展現磅礴的衝擊感；在細微處，弦樂部則以極具層次的運弓技巧，讓樂音逐漸醞釀、緩緩升起，烘托台上3位華格納名家的演唱，以無懈可擊的實力與情感張力深入人心。歌手與樂團之間在追求正義、人性與愛的故事脈絡中拉扯，將廳內的音樂氛圍推向最高峰。最後，指揮和樂團還決定加碼安可華格納《羅恩格林》第3幕前奏曲，使樂迷們激動地起立鼓掌，歡呼聲不斷。

為表達對歐陸天團的迎賓禮遇，台南市副市長葉澤山與台積電文教基金會執行長許峻郎，特別在演後向尼爾森斯大師致意，並致贈台南著名芒果，以及象徵在地工藝美學的精緻蘭花盤，展現文化古都的人情溫度與城市魅力。

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