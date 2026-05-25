【藝術文化】2026 TMAF7月登場 全球首席級師資華麗上陣

大師星秀音樂節交響音樂會將於國表藝3 館巡演。

（TMAF提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026（TMAF）將自7月登場，匯集74位入選學員，以及18位國際音樂名家齊聚台北，同時於8月1日至9日期間，展開一系列音樂會演出。TMAF說明，自2023年擔任執行長的陳則言，因考慮自身演出行程日益繁重而請辭，轉任資深顧問，原職由營運長林士凱接任，攜手藝術總監前紐約大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀（David Chan），持續在台灣打造頂尖音樂學習環境。

新加坡交響樂團音樂總監漢斯．葛拉夫。（TMAF提供）

備受關注的師資群，包括首爾大學小提琴教授白珠暎、東京桐朋音樂學院與曼哈頓音樂學院小提琴教授原田幸一郎，以及日內瓦大學及格拉茲藝術大學中提琴教授Ori Kam。音樂名家則有美國國家交響樂團首席Nurit Bar-Josef、達拉斯交響樂團首席Alexander Kerr、舊金山交響樂團中提琴首席Jonathan Vinocour、洛杉磯愛樂大提琴副首席洪本倫、底特律交響樂團大提琴首席于巍、舊金山交響樂團低音提琴首席Scott Pingel、荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席Emily Beynon、聖路易交響樂團雙簧管首席Jelena Dirks、洛杉磯愛樂單簧管首席Boris Allakhverdyan、紐約大都會歌劇院管弦樂團低音管首席William Short、荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團法國號首席Katy Woolley、洛杉磯愛樂小號首席Thomas Hooten，以及密爾瓦基交響樂團長號首席神田惠。

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將於音樂節期間登場的音樂會，包括8月1日首發登場的「星秀室內樂音樂會」，以室內樂形式展現新起之秀的實力；8月5日的「大師巨星音樂會」，聚集全球9大交響樂團首席群及頂尖音樂院教授的華麗陣容，呈現貝多芬為單簧管、大提琴及鋼琴的降B大調三重奏、斯特拉溫斯基《普欽奈拉》組曲等經典曲目。

壓軸的「大師星秀音樂節交響音樂會」，則將於國表藝3館巡演，由指揮大師新加坡交響樂團音樂總監漢斯．葛拉夫（Hans Graf）領銜，帶領由學員與老師群共組的台北大師星秀音樂節管弦樂團，演出包括華格納《飛行的荷蘭人》序曲、德布西《海》，以及李姆斯基．柯薩科夫《天方夜譚》交響組曲。詳詢OPENTIX。

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