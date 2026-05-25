自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】蔡昱廷《歡迎回到海平線》 隱喻記憶解離與再生

2026/05/25 05:30

蔡昱廷單頻道錄像作品《歡迎回到海平線》（後）及裝置作品《接肢》。（記者董柏廷攝）蔡昱廷單頻道錄像作品《歡迎回到海平線》（後）及裝置作品《接肢》。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北當代藝術館2樓展區即日起至8月30日展出由王叡栩策畫的「記憶的囚徒困境」，邀集丁常恩、大衛．克拉耶伯、王芳寧、田子平、李國漢、張庭甄、蔡昱廷與鄭兆恩等8位藝術家共同參展，以賽局理論中的「囚徒困境」為思考記憶的結構性隱喻，探問當記憶必須依賴他者、媒介與敘事才能被保存與確認時，如何在猜疑、偏移、防衛與重述之中不斷被協商與改寫。

其中，參展藝術家蔡昱廷此次展出錄像作品《歡迎回到海平線》與裝置作品《接肢》，靈感源自他過去將近7年的山林嚮導工作。蔡昱廷受訪時表示，此作源於他在中央山脈極深處的工作站所做的一個夢，夢中他被一隻章魚緊緊纏繞至幾乎窒息，章魚因而成為縈繞他記憶的命題。他說，章魚的每隻觸手都擁有獨立記憶且能斷手求生，這正對應了他在極致身體狀況下，身體與精神逐漸解離、記憶如截肢般斷裂與再生的狀態。

展間窗戶貼上藍色透明卡典紙，模擬工作站窗戶透光卻灰暗的視覺感，錄像作品從北到南講述山嶺間的傳說，並結合太魯閣族耆老的故事，影片中提及哈崙山（Harun），在太魯閣族語中代表「在黑暗中被火光照亮」，藉此隱喻山林白天被檜木巨林遮蔽的黑暗，並帶出林業資源被砍伐、消逝的歷史，以及在林場中逝去卻未被記載的人們。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中