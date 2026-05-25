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【藝術文化】蔡昱廷《歡迎回到海平線》 隱喻記憶解離與再生
蔡昱廷單頻道錄像作品《歡迎回到海平線》（後）及裝置作品《接肢》。（記者董柏廷攝）
〔記者董柏廷／台北報導〕台北當代藝術館2樓展區即日起至8月30日展出由王叡栩策畫的「記憶的囚徒困境」，邀集丁常恩、大衛．克拉耶伯、王芳寧、田子平、李國漢、張庭甄、蔡昱廷與鄭兆恩等8位藝術家共同參展，以賽局理論中的「囚徒困境」為思考記憶的結構性隱喻，探問當記憶必須依賴他者、媒介與敘事才能被保存與確認時，如何在猜疑、偏移、防衛與重述之中不斷被協商與改寫。
其中，參展藝術家蔡昱廷此次展出錄像作品《歡迎回到海平線》與裝置作品《接肢》，靈感源自他過去將近7年的山林嚮導工作。蔡昱廷受訪時表示，此作源於他在中央山脈極深處的工作站所做的一個夢，夢中他被一隻章魚緊緊纏繞至幾乎窒息，章魚因而成為縈繞他記憶的命題。他說，章魚的每隻觸手都擁有獨立記憶且能斷手求生，這正對應了他在極致身體狀況下，身體與精神逐漸解離、記憶如截肢般斷裂與再生的狀態。
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展間窗戶貼上藍色透明卡典紙，模擬工作站窗戶透光卻灰暗的視覺感，錄像作品從北到南講述山嶺間的傳說，並結合太魯閣族耆老的故事，影片中提及哈崙山（Harun），在太魯閣族語中代表「在黑暗中被火光照亮」，藉此隱喻山林白天被檜木巨林遮蔽的黑暗，並帶出林業資源被砍伐、消逝的歷史，以及在林場中逝去卻未被記載的人們。
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