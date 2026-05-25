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【自由副刊．極短篇】 賴俊儒／耳朵病

2026/05/25 05:30

圖◎余嘉琪圖◎余嘉琪

◎賴俊儒 圖◎余嘉琪

他遲鈍，總要好一陣子以後，才開始感覺事情不對勁。

那是在某天早晨，依往例，九點半開始，走廊會有一陣一陣急匆匆的腳步，是一群人跟在主治醫師白袍後邊巡房。

沒多久輪到他們。他從陪病床起身，站到窗邊，兩眼望著床頭，下巴如往常一般輕點，假裝那些數字他有在聽。

人都離開後又坐回去，片刻後感覺奇怪，醫師粗扁的鴨子嗓怎麼沒了？剛才的聲音聽著溫厚、圓潤，像剛拋過光。

不只醫師，護理站的人也有異狀。護理師們字正腔圓地聊天，不咬舌頭，說的比唱的好聽，還每個音都準，都不離譜。

一開始他還想，是院方安排所有醫護上正音班嗎？這念頭光想都覺得荒唐，直到中午下樓排自助餐，才發現從打掃阿姨到餐廳廚工，連帶路上坐著走著的白袍綠袍，每張嘴吐出的句子都清脆悅耳。

他嚇壞了，逃命似地滾回病房，沿途耳裡大珠小珠落玉盤。

這醫院不正常。

他驚魂未定，剛巧同事打電話來，他接起講了幾句，才發現壞掉的是自己的耳朵。

還好人在醫院，掛什麼科都方便，為了陪病，這裡他進出多年，熟得很。

可是一週下來轉了幾個門診，卻都查不出確切原因。神經科說疑似腦部病變，還要進一步掃描；精神科推測是心因性，說他可能對某些聲音過敏，想逃避。

回想深夜病床無盡的呻吟，氣切管縫隙擠出聲音，像一把破掉的手風琴，或長笛。

他覺得精神科說的不無道理。

該怎麼辦呢？他慌。

這樣的病例以前不是沒有，通常壓力源解除，病症慢慢就會緩解，醫生說，聲音乾淨、清冷，像初雪消融。

這下糟了，慢慢緩解。要是耳朵不中用，那他還怎麼回去上班？

他從事聲音相關的工作，主要負責聽，還有評。從前每個月會有成千上百的帶子寄到公司來，都是年輕男女，滿懷夢想。如今寄來的聲音更多，他和另外兩個負責篩選的同事，每週總有幾天要關在小房間裡，一聽就是一下午。

他連上公司的雲端硬碟，下載幾個音檔。完了！聽起來都一樣。除了還能分出男女聲線之外，其餘細節都是開模打印。

線上開會，同事問他這批人怎麼樣？

他說覺得都很好。

兩名同事噢了一聲，沒接話。

怎麼了？

沒有，沒有。

他說找到看護了，很快就可以回去上班。

同事說那太好了，好期待你回來。聲音溫暖如春風。

他終於要從陪病裡解脫了。床上的那人現在別說砸餐盤，連口出穢語都無能為力，看護願意來。

回公司後，他瞞著生病的事，照常聽帶子，寫評語，聽來聽去都差不多，都很好，絲絨包著銀鈴。他寫不出什麼具體評價，只好從舊紀錄裡複製貼上，去留全憑運氣。他是個不負責任的人，就像失去味覺的廚師，仍照常炒菜出菜，出鍋時煞有其事地嘗一口，皺眉，再舒展，其實什麼都嘗不出來。

他懷念從前和同事一起笑罵那些不入流的帶子，庸俗的，必叉（pit-tshe）的，吃吃艾艾不知所云的，甚至砂紙一樣的，破聲音們。

是的，他懷念破聲音，正因為破聲音，所以偶爾遇到好的帶子，就像耳朵裡流過蜜，一片才出爐的烤吐司，奶油與蜂蜜緩緩滲入孔隙，在吃完很久以後，空氣中都還有餘香。

病了以後，耳朵什麼都聽不進去，像洗碗的海綿，或抹布沒擠乾。

他發現大腦愈來愈不能記事，工作和私生活都是，打開耳朵，全是類似的頻譜起伏，一張完美的心電圖，像水銀流進耳朵，打開鼓膜的皺褶，螺旋地鑽進腦裡，又毫無阻力地從另一邊流出來，同時把原本的記憶都清洗乾淨。

他怕丟掉工作，幸運的是，同事們竟全沒發現他病了，他得以繼續害怕下去。

太過焦慮時，他會躲起來打電話。

──您撥的號碼是空號，請查明後再撥。

電話那頭的女聲毫無情緒，讀過兩輪便掛斷通話，他又撥打一次，以前從沒想過，這種冰冷系統語音會讓他穿回一件舊衣那樣地安心。

他出門隨時開著導航，耳機裡是Google小姐合成的電子語音──左轉，右轉，前方三百公尺準備匯入匝道。

他聽著來減輕每次回診前的恐懼。

醫生說沒問題的，各科聯合會診後終於找到類似病例，國外有個患者，家裡的古董鐘壞到不能修了，獨一無二的滴答聲消失後，他日夜不安。

他們怎麼解決的？他問。

在大腦裡植入古董鐘的訊號，醫生說。

那不是假的嗎？

「幻影鐘效果跟真的一樣，那不是仿冒品，而是一種腦內感受的完美重現，你需要我幫你整理更多相關資訊嗎？」

醫生的話音充滿慈悲與神性，不知為何，他聽著卻像鑽入耳道的一隻蛞蝓。

他拒絕手術建議，取消下週的回診，不願再靠近這間醫院半步。

床上那人像聽見他的心願，沒多久就走了。

他請足八天假，一個人把父親的後事跑完。

儀式過程像音樂會。誦經法師團像訓練有素的阿卡貝拉樂隊，禮賓人員與弔唁的親友宛如美聲合唱團，每個分部的音都嚴絲合縫，只有他，哭不出來的他，一個人掉隊。

他躲到火化室後邊，撥打熟悉的號碼。

有人接起來「喂」了一聲，竟然已經不是空號。

他連忙掛掉。肩膀被拍了一下，他回頭，是不太熟的親戚長輩。

「我很抱歉聽到這個消息。面對親人離世是一個艱難的過程，請記得適時尋求專業協助並照顧好自己。」

惶然間，他胸腹之間生出一股異響，腹語術一樣，從齒縫迸出陌生卻完美的聲音。

「感謝您在百忙之中抽空出席，您的這份關懷對我而言非常有意義。目前我正處於情緒調適階段，再次謝謝您的體諒與支持。」

終於，他連自己的聲音都失去了，明明病入膏肓，可不知為什麼他卻覺得，這病很快，很快就要痊癒。●

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